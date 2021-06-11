ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية من يوم السبت في المدينة ومكة

ارتفاع درجات الحرارة في المدينة ومكة، تشهد معظم البلاد في المملكة العربية السعودية هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ومن المترقب بدايةً من غدًا السبت الموافق الثاني عشر من شهر يونيو وصول درجات الحرارة حتى 50 درجة مئوية في مناطق محددة بالسعودية تعرفوا على المزيد من التفاصيل.

الطقس في السعودية

قام المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية على موقعه الرسمي على المنصة الزرقاء منصة تويتر بالإعلان عن درجات الحرارة في الفترة القادمة بدايةً من غدًا السبت إلى يوم الاثنين الموافق 14 يونيو، حيث ستكون درجات الحرارة في المدينة المنورة وكذلك في مكة المكرمة متراوحة بين 47 حتى 50 درجة مئوية وهذا في الظل فقط.

كما وقد استكمل الإعلان بوجود بعض أنشطة الرياح السطحية في المدينة المنورة وأيضًا بمكة المكرمة وهذا يشمل المناطق الساحلية بها كذلك، وستكون تلك الرياح مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة الشديدة إلى 50 درجة مئوية.

كما وقد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية في وقت سابق من شهر مايو الماضي أن مدينة حائل شاملةً موقق وسميراء والحائط والشملي والسليمي وبقعاء والغزالة، سوف تشهد سقوط بعض الأمطار الرعدية التي يصاحبها رياح شديدة مع وجود تدني في مستوى الرؤية الأفقية، مع العلم أن تلك الحالة تظل مستمرة حتى الساعات الأولى من نهار يوم السبت غدًا.

أما عن الطقس في مدينة الرياض فقد شهدت المدينة تساقط الأمطار وتواجد السحب الرعدية مع الرياح القوية وتظل البلاد بتلك الحالة حتى يوم السبت.

نصائح عند ارتفاع درجات الحرارة

في تلك الحالات عند ارتفاع درجات الحرارة لهذا الحد يجب علينا أن نكون على علم بقواعد التعامل: