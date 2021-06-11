الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء

* الملك في رسالة إلى الرفاعي: عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية.

* الملك: اللجنة مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

* الملك: توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

* الملك: نتائج عمل اللجنة ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فوراً ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير.

* الملك للرفاعي: بانتظار نتائج أعمالكم، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.

* الملك: أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم.

* الملك: على اللجنة الخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.

* الملك: الاهتمام بدور الشباب لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة.

دوت الخليج :- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وفيما يلي نص الرسالة الملكية:"بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ سمير الرفاعي، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك بصادق تحياتي وأطيب أمنياتي بالتوفيق، وقد عرفتك منذ أعوام طويلة أردنيا مخلصا لوطنك، ولطالما عملت بمثابرة وعزيمة في مختلف المواقع التي تسلمتها، وتحملت عبء المسؤولية بأمانة، متسلحا بإيمانك أن الأردن ومصلحته غايتك وبوصلتك الوحيدة.

اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

دولة الأخ العزيز، إن التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وإنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة، مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول الدولة مئويتها الثانية.

إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد.

وما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون.

وهنا أجد لزاما عليّ التأكيد أن الأوراق النقاشية السبعة التي طرحتها للنقاش العام قبل سنوات، وما قوبلت فيه من اهتمام، هي وثيقة استرشادية لعملكم، من شأنها الإسهام في رسم خارطة لمستقبل بلدنا وشعبنا.

وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير.

إن مسؤوليتكم اليوم تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، والتمثيل العادل للمواطنين على امتداد الوطن، وتخدمهم في حاضرهم، وتستشرف تطور حياتهم ومستقبلهم.

إننا نخطو اليوم أولى خطواتنا في مئوية الدولة الثانية، ونريد أن يكون أول ما يسجله تاريخنا الوطني، أنها بدأت بجهد وطني مخلص وحثيث نحو مزيد من التطوير والتقدم.

دولة الأخ العزيز، إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.

وقد اخترنا دولتكم لترؤس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والذوات التالية أسماؤهم أعضاء فيها: 1. معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.

2. معالي الدكتور صالح ارشيدات.

3. معالي الدكتور أمين عبدالله محمود.

4. معالي السيد سمير فهيم الحباشنة.

5. معالي السيد عبد الرحيم العكور.

6. معالي الأستاذ أحمد فلاح طبيشات.

7. معالي السيد بسام حدادين.

8. معالي السيد وليد محي الدين المصري.

9. معالي الدكتور محمد المومني.

10. معالي السيدة ريم ممدوح أبو حسان.

11. معالي السيد مازن تركي القاضي.

12. معالي السيدة خولة العرموطي.

13. معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشا.

14. معالي الدكتور أحمد علي العبادي.

15. معالي الدكتور محمد سليمان أبو رمان.

16. معالي الدكتور فارس عبد الحافظ بريزات.

17. سعادة الدكتور مصطفى حمارنة.

18. سعادة السيد مدالله الطراونة.

19. عطوفة السيدة سمر الحاج حسن.

20. عطوفة السيد ياسر حسين فلاح العتوم.

21. سعادة السيد حمزة منصور.

22. سعادة السيد محمد طه أرسلان.

23. سعادة السيد حسين القيسي.

24. سعادة الدكتور خالد البكار.

25. سعادة السيد جميل النمري.

26. سعادة السيد محمد الحجوج الدوايمة.

27. سعادة السيدة وفاء بني مصطفى.

28. سعادة السيدة عبلة أبو علبة.

29. سعادة السيد خميس عطية.

30. سعادة السيد عدنان السواعير.

31. سعادة الدكتور مصطفى ياغي.

32. سعادة السيد علي السنيد.

33. سعادة السيد أمجد آل خطاب.

34. سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح.

35. سعادة السيد قيس الزيادين.

36. سعادة السيد خالد رمضان.

37. سعادة الدكتور إبراهيم البدور.

38. سعادة السيد إبراهيم أبو العز.

39. سعادة الدكتورة ديمه طهبوب.

40. سعادة السيد فرج اطميزه.

41. سعادة الدكتور أحمد عبد الرحيم الشناق.

42. سعادة السيد نظير عربيات.

43. سعادة الدكتور شرف القضاة.

44. سعادة الدكتور زيد روحي زيد الكيلاني.

45. سعادة السيد عبد الهادي الفلاحات.

46. سعادة السيد أحمد سمارة الزعبي.

47. عطوفة الدكتورة عبلة عماوي.

48. سعادة السيد سائد كراجه.

49. سعادة الدكتور ليث كمال نصراوين.

50. سعادة الدكتورة وفاء عوني الخضراء.

51. سعادة السيدة بشرى شاهر أبو شحوت.

52. سعادة السيدة آسيا عبدالمطلب ياغي.

53. عطوفة السيد محمد محمود أحمد صقر.

54. عطوفة السيد بلال حسن التل.

55. عطوفة السيد رمضان الرواشدة.

56. عطوفة الدكتور رائد العدوان.

57. سعادة السيد وائل أكرم أسعد السقا.

58. سعادة السيد زياد خازر المجالي.

59. سعادة الدكتور مهند أحمد مبيضين.

60. سعادة الدكتور يعقوب ناصرالدين.

61. سعادة السيد عريب الرنتاوي.

62. سعادة الدكتور زيد مصطفى عيادات.

63. سعادة الدكتور موسى شتيوي.

64. سعادة الدكتور حسن البراري.

65. سعادة الدكتور عامر عيسى بني عامر.

66. سعادة الدكتور "محمد عامر" زياد السبايلة.

67. سعادة الدكتور هاني عبد الكريم أخو رشيدة.

68. سعادة الدكتور محمد علي عقله الفرجات.

69. سعادة الدكتورة ميساء سعيد موسى بيضون.

70. سعادة الدكتور عمر مشهور حديثه الجازي.

71. سعادة الدكتورة ريم خليف عبد الله المرايات.

72. سعادة السيد محمد خير الصباغ.

73. سعادة السيدة منى غياث سختيان.

74. سعادة السيد باسم إبراهيم سكجها.

75. سعادة السيد باتر محمد علي وردم.

76. سعادة الدكتور زيد محمد حسين النوايسة.

77. سعادة السيد رمزي إيليا قسطه خوري.

78. سعادة السيدة مها زياد حمد العبيدين.

79. سعادة السيدة أدما اسبير الزريقات.

80. سعادة السيد جمال حسين عبطان الرقاد.

81. سعادة السيد زيد عمر النابلسي.

82. سعادة السيد علاء مصلح الكايد.

83. سعادة السيد سلطان عبد الكريم خليف الخلايلة.

84. سعادة السيد فهد علي الحسبان.

85. سعادة السيد راكان عبد الله الرواد.

86. سعادة السيد أنس مازن كامل بليه.

87. سعادة السيدة مي حاتم حسن أبو اعداد.

88. سعادة السيد أحمد سميح سلمان عيال سلمان.

89. سعادة السيدة لينا عبد اللطيف محمود العالول.

90. سعادة السيد عبيدة عبدالله محمد فرج الله.

91. سعادة السيد عبدالله ماجد فائق جبارة.

92. سعادة السيد أحمد علي عبد الجواد شيخة.

متمنيا لكم التوفيق والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكمعبدالله الثاني ابن الحسينعمان في 29 شوال 1442هجريةالموافق 10 حزيران 2021 ميلادية".

--(بترا)