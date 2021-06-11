يعتبر التهرب الجمركي أحد مصادر قلق العديد من الحكومات علي أحد موارد الدخل الخاصة بهم الذي يدر كثير من السيولة المالية اعتماداً علي حجم وكمية الصادرات والواردات من الدولة وإليها ، وتماشياً مع أهداف المملكة 2030 أعلنت هيئة الجمارك السعودية عن عدد من الإجراءات المهمة فيما يخص تبسيط وتقليل وقت إجراءات التخليص الجمركي ، وتعد تلك الحزمة من الإجراءات ركيزة لتحويل المملكة لمركز لوجستي دولي ، كما يهدف لإزالة كافة العقبات التي تعيق النمو الإقليمي للمملكة ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم تعريف عقوبة التهرب الجمركي في السعودية ونعرض أنواعه والعقوبات الخاصة به ، كما يمكنكم التعرف علي آخر تطورات التحول الرقمي في إدارة الأعمال عن طريق منصة مَراس الرقمية.

عقوبة التهرب الجمركي في السعودية

تقوم هيئة الجمارك السعودية بتفتيش كافة الشركات ومكاتب التخليص الجمركي ومكاتب المستوردين للتحقق من المخالفات المتمثلة في التلاعب في الفواتير للتهرب من الضرائب أو الرسوم الجمركية ، وفي حال العثور علي أ مخالفات تطبق العقوبات التالية :

يتم معاقبة المخالف بغرامة مالية تقدر بين 500 و 5 ألاف ريال مع السجن لمدة لا تزيد علي العامين.

ويتم إلغاء تراخيص بعض الجهات في بعض الحالات.

يغرم صاحب النشاط بقيمة لا تقل عن 10 % من قيمة البضائع المهربة أن كانت معافاة مع الحبس لمدة شهر.

وتصل الغرامة إلي 200% من قيمة الرسوم الضريبية علي البضائع المهربة بما لا يتعدى القيمة المالية لها إن كانت غير معافاة جمركياً ، بالاضافة إلي عقوبة الحبس من شهر إلي عام كامل حسب الحالة.

ينطبق ذات البند السابق علي السلع ذات الرسوم الضريبية المرتفعة

ويراعي أن تقوم هيئة الزكاة والضرائب الجمارك السعودية بمراجعة قيم الصفقات المالية وتأكيد التزام الأطراف باللوائح الجمركية وتخليص البضائع.

تعريف التهرب الجمركي وأركانه

يعرف التهرب الجمركي كالتالي :

تبعاً لنظام الجمارك السعودي ، يعرف التهرب الجمركي علي أنه إدخال أو محاولة إدخال بضائع إلي المملكة.

أو إلي خارجها بما يخالف التشريعات المعمول بها في البلاد.

و دون دفع الرسوم الجمركية المفروضة علي تلك البضائع وذلك بصورة كاملة أو جزئية.

يشترط في تكوين جريمة التهرب الجمركي توافر بعض الأركان والشروط مثل