تفاصيل تمويل السيارات من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية وشروط الحصول على التمويل

بنك الراجحي من أشهر وأهم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم الكثير من التمويلات المختلفة للمواطنين في كل أرجاء المملكة، ومن بين التمويلات التي يوفرها بنك الراجحي تمويل السيارات ويقدم على هذه التمويلات عروض قوية جداً تتناسب مع الظروف المالية لكل مواطن، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال تفاصيل أنواع تمويل السيارات من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية 1442.تمويل الراجحي للسيارات
لم تقتصر الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي في السعودية على توفير القروض والتمويلات للمشاريع فقط، بل يقدم للمواطنين تمويلات السيارات أيضاً وهي فرصة كبيرة لشراء سيارة العمر بالتقسيط، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن مثل تلك الفرصة كثيراً وأتاحها بنك الراجحي للكثيرون لتحقيق حلم امتلاك سيارة، ويقدم تمويل السيارات بأكثر من تمويل والاختيار يكون للمواطن.أنواع تمويل السيارات من بنك الراجحي
هناك عدة خيارات يقدمها بنك الراجحي بتمويل السيارات، وتلك الخيارات هي:منتج التمويل الإيجاري:
وهذا التمويل هو عبارة عن منتج ميسر جداً يقوم البنك بشراء السيارة التي يرغب فيها العميل وتأجر للعميل لمدة محددة، وفي تلك المدة يتم دفع الإيجار الذي يوافق عليه الطرفين ويتم السداد بشكل منتظم، وعند دفع الدفعة الأخيرة يتم نقل الملكية للعميل.تمويل المرابحة:
تمويل المرابحة هو عبارة عن نظام تقسيط شهري للسعر الحقيقي للسيارة، وتصل مدة التقسيط 60 شهراً، وتسجل السيارة باسم العميل مقابل الأقساط التي يلزمه البنك بسداده في الوقت المحدد.شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي بالسعودية
هناك عدد من الشروط التي وضعها بنك الراجحي السعودي لابد أن تتوافر في العميل الراغب للحصول على تمويل السيارات من البنك، وتلك الشروط هي:
- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 65 عاماً للسعودي، والغير سعودي 60 عاماً.
- أن تكون الهوية الوطنية للعميل سارية.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل السعودي والغير سعودي 2000 ريال سعودي.
- تقديم عرض السعر ونموذج الطلب.
- تقديم خطاب توظيف معتمد من جهة العمل.
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بنك الراجحي من أشهر وأهم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم الكثير من التمويلات المختلفة للمواطنين في كل أرجاء المملكة، ومن بين التمويلات التي يوفرها بنك الراجحي تمويل السيارات ويقدم على هذه التمويلات عروض قوية جداً تتناسب مع الظروف المالية لكل مواطن، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال تفاصيل أنواع تمويل السيارات من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية 1442.تمويل الراجحي للسيارات
لم تقتصر الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي في السعودية على توفير القروض والتمويلات للمشاريع فقط، بل يقدم للمواطنين تمويلات السيارات أيضاً وهي فرصة كبيرة لشراء سيارة العمر بالتقسيط، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن مثل تلك الفرصة كثيراً وأتاحها بنك الراجحي للكثيرون لتحقيق حلم امتلاك سيارة، ويقدم تمويل السيارات بأكثر من تمويل والاختيار يكون للمواطن.أنواع تمويل السيارات من بنك الراجحي
هناك عدة خيارات يقدمها بنك الراجحي بتمويل السيارات، وتلك الخيارات هي:منتج التمويل الإيجاري:
وهذا التمويل هو عبارة عن منتج ميسر جداً يقوم البنك بشراء السيارة التي يرغب فيها العميل وتأجر للعميل لمدة محددة، وفي تلك المدة يتم دفع الإيجار الذي يوافق عليه الطرفين ويتم السداد بشكل منتظم، وعند دفع الدفعة الأخيرة يتم نقل الملكية للعميل.تمويل المرابحة:
تمويل المرابحة هو عبارة عن نظام تقسيط شهري للسعر الحقيقي للسيارة، وتصل مدة التقسيط 60 شهراً، وتسجل السيارة باسم العميل مقابل الأقساط التي يلزمه البنك بسداده في الوقت المحدد.شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي بالسعودية
هناك عدد من الشروط التي وضعها بنك الراجحي السعودي لابد أن تتوافر في العميل الراغب للحصول على تمويل السيارات من البنك، وتلك الشروط هي:
- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 65 عاماً للسعودي، والغير سعودي 60 عاماً.
- أن تكون الهوية الوطنية للعميل سارية.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل السعودي والغير سعودي 2000 ريال سعودي.
- تقديم عرض السعر ونموذج الطلب.
- تقديم خطاب توظيف معتمد من جهة العمل.
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