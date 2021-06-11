تردد قناة الكأس سبورت الرياضية القطرية 1-2-3-4 Al Kass hd المفتوحة والمجانية نايل سات

تردد قناة الكأس سبورت الرياضية القطرية 1-2-3-4 Al Kass hd المفتوحة والمجانية على نايل سات وعرب سات والعديد من الأقمار الأخرى، والناقلة اليوم العديد من مباريات الجولة الثامنة للمجموعات، وهي المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة،وقد أعلنت قناة الكأس 1 وقناة الكأس 2 وقناة الكأس 3، وقناة الكأس 4 عن قيامها بنقل وبث 4 مباريات اليوم من أهم مباريات تصفيات كأس العالم، وسنتناول من خلال هذا التقرير موعد مباريات الجولة الثامنة لمباريات الإياب لمجموعات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، كما سنستعرض جميع القنوات الناقلة لمباريات اليوم.تردد قناة الكأس 1 Alkass One HD لمباراة الإمارات واندونيسيا والكويت والأردن
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat
|26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|DirecTV
|100.8 غربا
|3660
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat
|26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat
|30.5 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
- موعد المباراة: السادسة و45 دقيقة بتوقيت مصر، السابعة و45 بتوقيت السعودية.
- ملعب المباراة: استاد زعبيل بنادي الوصل.
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز الإمارات بخمية أهداف نظيفة.
- القنوات الناقلة: Sharjah Sport HD – Dubai Sports 1 HD – AD SPORTS 1 HD – Alkass One HD,
- موعد المباراة: السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز سلطنة عُمان بثلاثة أهداف نظيفة.
- القنوات الناقلة: Alkass Four HD – beIN Sports HD – OMAN SPORTS HD.
- موعد المباراة: الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: ستاد الملك فهد الدولي.
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز أزبكستان بخمسة أهداف نظيفة.
- القنوات الناقلة: KSA Sports 2 HD – Alkass Three HD.
- موعد المباراة: الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: ستاد مرسول بارك.
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز السعودية بثلاثة أهداف نظيفة.
- القنوات الناقلة: KSA Sports 1 HD – Alkass Two HD.
- موعد المباراة: التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: ستاد جابر الاحمد الدولي.
- نتيجة مباراة الذهاب: التعادل السلبي بدون أهداف.
- القنوات الناقلة: Alkass One HD – Kuwait Sports HD.
وتجدر الإشارة إلى أن باقة قنوات قناة الكأس سبورت الرياضية Alkass Three HD اكتسبت رضا واستحسان متابعيها ومشاهديها على امتداد الوطن العربي، وذلك بفضل ما تقدمه من برامج واستوديوهات تحليلية لما تنقله من مباريات وبطولات بأسلوب جذاب وشيق، وأصبحت قناة الكأس تنافس شفيقتها قناة بي إن اسبورت الرياضية والتي تبث أيضا من العاصمة القطرية الدوحة، هذا وق استطاعت شبكة قنوات الكأس سبورت الرياضية القطرية من الحصول على حقوق نقل العديد من البطولات العالمية والقارية، كما اقتنصت القناة أيضا حقوق نقل وبث مباريات الأندية الكبرى بالدوريات الأسبانية والإنجليزية والإيطالية,
وتجدر الإشارة إلى أن باقة قنوات الكأس الرياضية لديها من القنوات ثماني قنوات متخصصة مجال الرياضة، وقد اكتسب الباقة شهرتها منذ بدأ انطلاق بثها، وتتميز قنوات الكأس الرياضية القطرية بتواصل بثها على جميع قنواتها طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بدون توقف أو انقطاع، كما تستخدم القنوات في بثها أحدث التقنيات العالمية.
الوسوم
تردد قناة الكأس سبورت الرياضية القطرية 1-2-3-4 Al Kass hd المفتوحة والمجانية على نايل سات وعرب سات والعديد من الأقمار الأخرى، والناقلة اليوم العديد من مباريات الجولة الثامنة للمجموعات، وهي المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة،وقد أعلنت قناة الكأس 1 وقناة الكأس 2 وقناة الكأس 3، وقناة الكأس 4 عن قيامها بنقل وبث 4 مباريات اليوم من أهم مباريات تصفيات كأس العالم، وسنتناول من خلال هذا التقرير موعد مباريات الجولة الثامنة لمباريات الإياب لمجموعات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، كما سنستعرض جميع القنوات الناقلة لمباريات اليوم.تردد قناة الكأس 1 Alkass One HD لمباراة الإمارات واندونيسيا والكويت والأردن
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat
|26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|DirecTV
|100.8 غربا
|3660
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat
|26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat
|30.5 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
- موعد المباراة: السادسة و45 دقيقة بتوقيت مصر، السابعة و45 بتوقيت السعودية.
- ملعب المباراة: استاد زعبيل بنادي الوصل.
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز الإمارات بخمية أهداف نظيفة.
- القنوات الناقلة: Sharjah Sport HD – Dubai Sports 1 HD – AD SPORTS 1 HD – Alkass One HD,
- موعد المباراة: السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز سلطنة عُمان بثلاثة أهداف نظيفة.
- القنوات الناقلة: Alkass Four HD – beIN Sports HD – OMAN SPORTS HD.
- موعد المباراة: الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: ستاد الملك فهد الدولي.
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز أزبكستان بخمسة أهداف نظيفة.
- القنوات الناقلة: KSA Sports 2 HD – Alkass Three HD.
- موعد المباراة: الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: ستاد مرسول بارك.
- نتيجة مباراة الذهاب: فوز السعودية بثلاثة أهداف نظيفة.
- القنوات الناقلة: KSA Sports 1 HD – Alkass Two HD.
- موعد المباراة: التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: ستاد جابر الاحمد الدولي.
- نتيجة مباراة الذهاب: التعادل السلبي بدون أهداف.
- القنوات الناقلة: Alkass One HD – Kuwait Sports HD.
وتجدر الإشارة إلى أن باقة قنوات قناة الكأس سبورت الرياضية Alkass Three HD اكتسبت رضا واستحسان متابعيها ومشاهديها على امتداد الوطن العربي، وذلك بفضل ما تقدمه من برامج واستوديوهات تحليلية لما تنقله من مباريات وبطولات بأسلوب جذاب وشيق، وأصبحت قناة الكأس تنافس شفيقتها قناة بي إن اسبورت الرياضية والتي تبث أيضا من العاصمة القطرية الدوحة، هذا وق استطاعت شبكة قنوات الكأس سبورت الرياضية القطرية من الحصول على حقوق نقل العديد من البطولات العالمية والقارية، كما اقتنصت القناة أيضا حقوق نقل وبث مباريات الأندية الكبرى بالدوريات الأسبانية والإنجليزية والإيطالية,
وتجدر الإشارة إلى أن باقة قنوات الكأس الرياضية لديها من القنوات ثماني قنوات متخصصة مجال الرياضة، وقد اكتسب الباقة شهرتها منذ بدأ انطلاق بثها، وتتميز قنوات الكأس الرياضية القطرية بتواصل بثها على جميع قنواتها طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بدون توقف أو انقطاع، كما تستخدم القنوات في بثها أحدث التقنيات العالمية.
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