حساب الذهب بنك البلاد وطريقة الاستثمار فيه

يبحث الكثيرين عن حساب الذهب بنك البلاد وطريقة الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة. فهو أحد الطرق المضمونة للاستثمار والمحافظة على الأموال من التضخم والضرائب والرسوم، حيث أن الذهب يحتفظ بقيمته الشرائية. فيمكن شراء الذهب والاحتفاظ به حتى ارتفاع السعر وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على كيفية شراء سبائك الذهب بنك البلاد وتفاصيل حساب الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة بالذهب.

حساب الذهب بنك البلاد

يقدم بنك البلاد خطط استثمارية مميزة في سبائك الذهب معروفة بصندوق البلاد المتداول بالذهب، وهو أحد الصناديق المفتوحة للتداول ويتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية الاستثمار بالذهب مع التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتيح فرصة الاستثمار بالذهب العادي دون معاناة من تخزين الذهب. يتم هيكلة الصندوق المتداول في البورصة عبر تطبيق تداول لسوق الأسهم السعودي.

سهولة عملية البيع والشراء.

الاحتفاظ بقيمته وزيادتها مع الوقت.

عدم وجود ثمن للمصنعية عند شراء السبائك الذهبية.

كثرة تداول الذهب عالميًا بالتالي زيادة الطلب.

الحفاظ على قيمة الأموال من التضخم.

مميزات الاستثمار في الذهبخطوات فتح حساب استثماري بنك البلاد

يتيح بنك البلاد إمكانية فتح حساب استثماري عبر البلاد المالية من دون زيارة أي من فروع المصرف بالخطوات الآتية: