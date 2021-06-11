حساب الذهب بنك البلاد وطريقة الاستثمار فيه

يبحث الكثيرين عن حساب الذهب بنك البلاد وطريقة الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة. فهو أحد الطرق المضمونة للاستثمار والمحافظة على الأموال من التضخم والضرائب والرسوم، حيث أن الذهب يحتفظ بقيمته الشرائية. فيمكن شراء الذهب والاحتفاظ به حتى ارتفاع السعر وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على كيفية شراء سبائك الذهب بنك البلاد وتفاصيل حساب الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة بالذهب.حساب الذهب بنك البلاد
يقدم بنك البلاد خطط استثمارية مميزة في سبائك الذهب معروفة بصندوق البلاد المتداول بالذهب، وهو أحد الصناديق المفتوحة للتداول ويتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية الاستثمار بالذهب مع التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتيح فرصة الاستثمار بالذهب العادي دون معاناة من تخزين الذهب. يتم هيكلة الصندوق المتداول في البورصة عبر تطبيق تداول لسوق الأسهم السعودي.مميزات الاستثمار في الذهب
- سهولة عملية البيع والشراء.
- الاحتفاظ بقيمته وزيادتها مع الوقت.
- عدم وجود ثمن للمصنعية عند شراء السبائك الذهبية.
- كثرة تداول الذهب عالميًا بالتالي زيادة الطلب.
- الحفاظ على قيمة الأموال من التضخم.
يتيح بنك البلاد إمكانية فتح حساب استثماري عبر البلاد المالية من دون زيارة أي من فروع المصرف بالخطوات الآتية:
- قم بزيارة موقع البلاد المالية.
- قم بالنقر على خانة البلاد تداول، سوف تظهر لك صفحة تسجيل الدخول.
- قم بالنقر على كلمة إنشاء حساب سيطلب منك النظام التأكيد على وجود حساب جاري مفعل في بنك البلاد.
- في حالة عدم توافر حساب بإمكانك فتح حساب إلكترونيًا عبر موقع البنك.
- قم بالموافقة على الوصول لبيانات المسجلة لدى البنك من أجل أن يتم استخدامها في فتح الحساب الاستثماري.
- أدخل رقم الهوية الوطنية ثم حدد نوع الحساب المطلوب فتحه ليكون صندوق استثماري لصناديق الاستثمار المتداولة وحال كونك ترغب في الاستثمار في الأسهم اختر حساب اعتيادي.
- ثم النقر على التالي والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
- ثم النقر على التالي وتأكد من تعبئة بيانات الاتصال بشكل سليم.
- ثم النقر على التالي سوف يتم عرض معلومات حسابك ثم النقر على التالي.
- قم بإدخال معلومات الوظيفة ثم النقر على التالي سيتم طلب تأكيد معلومات الوكيل ثم النقر على التالي.
- ثم ابدأ في إدخال معلوماتك المالية ثم قم بالنقر على التالي.
- تأكد من حجم استثماراتك المتوقعة مع حجم المنتج بالخانات المخصصة.
- النقر على التالي ثم قم بتحديد نسب توزيع استثماراتك على فئات الأصول المذكورة باختلاف درجات المخاطر بحيث يكون مجموع الاستثمارات يساوي 100.
- في حال رغبت في الاستثمار في الأسهم فقط أدخل رقم 100 في خانة الأسهم وهكذا.
- ثم حدد لو كنت مقيم في دولة خاضعة للضرائب خارج المملكة ثم النقر على التالي.
- ثم حدد لو كنت صاحب الحساب أو وكيل أو غير ذلك ثم النقر على التالي.
- وقم باختيار اللغة المفضلة وحدد رقم الاتصال المفضل.
- ثم الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على التالي ولا حاجة لإرفاق الهوية للمواطن السعودي بالنسبة للمقيم لابد من إرفاق الإقامة.
- بعد تقديم الطلب انتظر وصول رسالة قصيرة بالقبول في حالة رفضة بإمكانك الدخول عليه ومراجعته للتعديل.
- بعد استكمال التعديلات استكمل الطلب لتقديمه عبر النظام بذلك تكون قد أتممت عملية طلب فتح حساب استثماري بنك البلاد إلكترونيًا بنجاح.
- سوف يتم إرسال رسالة نصية على الجوال لإتمام فتح الحساب لتتمكن بعدها من التداول في صناديق الذهب المتداولة.
الوسوم
يبحث الكثيرين عن حساب الذهب بنك البلاد وطريقة الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة. فهو أحد الطرق المضمونة للاستثمار والمحافظة على الأموال من التضخم والضرائب والرسوم، حيث أن الذهب يحتفظ بقيمته الشرائية. فيمكن شراء الذهب والاحتفاظ به حتى ارتفاع السعر وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على كيفية شراء سبائك الذهب بنك البلاد وتفاصيل حساب الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة بالذهب.حساب الذهب بنك البلاد
يقدم بنك البلاد خطط استثمارية مميزة في سبائك الذهب معروفة بصندوق البلاد المتداول بالذهب، وهو أحد الصناديق المفتوحة للتداول ويتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية الاستثمار بالذهب مع التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتيح فرصة الاستثمار بالذهب العادي دون معاناة من تخزين الذهب. يتم هيكلة الصندوق المتداول في البورصة عبر تطبيق تداول لسوق الأسهم السعودي.مميزات الاستثمار في الذهب
- سهولة عملية البيع والشراء.
- الاحتفاظ بقيمته وزيادتها مع الوقت.
- عدم وجود ثمن للمصنعية عند شراء السبائك الذهبية.
- كثرة تداول الذهب عالميًا بالتالي زيادة الطلب.
- الحفاظ على قيمة الأموال من التضخم.
يتيح بنك البلاد إمكانية فتح حساب استثماري عبر البلاد المالية من دون زيارة أي من فروع المصرف بالخطوات الآتية:
- قم بزيارة موقع البلاد المالية.
- قم بالنقر على خانة البلاد تداول، سوف تظهر لك صفحة تسجيل الدخول.
- قم بالنقر على كلمة إنشاء حساب سيطلب منك النظام التأكيد على وجود حساب جاري مفعل في بنك البلاد.
- في حالة عدم توافر حساب بإمكانك فتح حساب إلكترونيًا عبر موقع البنك.
- قم بالموافقة على الوصول لبيانات المسجلة لدى البنك من أجل أن يتم استخدامها في فتح الحساب الاستثماري.
- أدخل رقم الهوية الوطنية ثم حدد نوع الحساب المطلوب فتحه ليكون صندوق استثماري لصناديق الاستثمار المتداولة وحال كونك ترغب في الاستثمار في الأسهم اختر حساب اعتيادي.
- ثم النقر على التالي والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
- ثم النقر على التالي وتأكد من تعبئة بيانات الاتصال بشكل سليم.
- ثم النقر على التالي سوف يتم عرض معلومات حسابك ثم النقر على التالي.
- قم بإدخال معلومات الوظيفة ثم النقر على التالي سيتم طلب تأكيد معلومات الوكيل ثم النقر على التالي.
- ثم ابدأ في إدخال معلوماتك المالية ثم قم بالنقر على التالي.
- تأكد من حجم استثماراتك المتوقعة مع حجم المنتج بالخانات المخصصة.
- النقر على التالي ثم قم بتحديد نسب توزيع استثماراتك على فئات الأصول المذكورة باختلاف درجات المخاطر بحيث يكون مجموع الاستثمارات يساوي 100.
- في حال رغبت في الاستثمار في الأسهم فقط أدخل رقم 100 في خانة الأسهم وهكذا.
- ثم حدد لو كنت مقيم في دولة خاضعة للضرائب خارج المملكة ثم النقر على التالي.
- ثم حدد لو كنت صاحب الحساب أو وكيل أو غير ذلك ثم النقر على التالي.
- وقم باختيار اللغة المفضلة وحدد رقم الاتصال المفضل.
- ثم الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على التالي ولا حاجة لإرفاق الهوية للمواطن السعودي بالنسبة للمقيم لابد من إرفاق الإقامة.
- بعد تقديم الطلب انتظر وصول رسالة قصيرة بالقبول في حالة رفضة بإمكانك الدخول عليه ومراجعته للتعديل.
- بعد استكمال التعديلات استكمل الطلب لتقديمه عبر النظام بذلك تكون قد أتممت عملية طلب فتح حساب استثماري بنك البلاد إلكترونيًا بنجاح.
- سوف يتم إرسال رسالة نصية على الجوال لإتمام فتح الحساب لتتمكن بعدها من التداول في صناديق الذهب المتداولة.
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