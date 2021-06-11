استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين فى مسيرة خرجت ضد بناء بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح فى البلدة، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة ثمانية آخرين بالرصاص الحى، نقلوا إثرها إلى مستشفيات مدينة نابلس، والعشرات بحالات اختناق.

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