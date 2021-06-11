وزيرة الخارجية الليبية: لا مستقبل فى ليبيا إلا عبر الحوار والتوافق

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، أنه ليس هناك مستقبل فى ليبيا إلا عبر الحوار والتوافق ووضع رؤية موحدة من كل الأطراف، آملة فى دعم مغاربى لليبيا خلال مؤتمر "برلين 2" الذى سيعقد فى 23 يونيو الجارى بالعاصمة الألمانية على مستوى وزراء الخارجية.





وثمنت المنقوش -خلال مؤتمر صحفى عقدته مع وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة فى الرباط، اليوم الجمعة، وأوردته وكالة الأنباء الليبية- دور المغرب فى احتضان الحوار السياسى الليبى فى الصخيرات وجهودها الحالية لتحقيق التوافق بين الليبيين، مشددة على أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة التى تخدم التوافق الليبى. وقالت المنقوش، إنها اتفقت مع نظيرها المغربى على انعقاد اللجنة الليبية المغربية المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة قضية التأشيرات والإقامة، مشيدة بدور المغرب وشراكته فى ملفات المنطقة لتعزيز الاستقرار ودعمها لحكومة الوحدة الوطنية. وأكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى أن ليبيا تتطلع إلى تعاون أمنى وعسكرى مع المغرب، داعية الرباط إلى إعادة فتح سفارة المملكة الغربية فى العاصمة طرابلس، داعية كذلك إلى عقد قمة للاتحاد المغاربى.

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