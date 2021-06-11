عاجل.. الأمم المتحدة تنتخب الإمارات عضوا غير دائم فى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن الإمارات حصلت على 179 صوتا من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن.

وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتى فى تغريدة عبر موقع تويتر "فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولى اليوم يأتى فى فترة حافلة بالتحديات، وتعود الدبلوماسية الإماراتية إلى عضوية المجلس بعد 35 عاماً من تجربة أولى ثرية".

وأضاف قرقاش "تنضم الإمارات إلى المجلس حاملة تطلعات كبيرة، ورؤية ملهمة شعارها «أقوى باتحادنا»، وهدفنا بناء الجسور وتعزيز التعاون والسلام".

وتابع "فى هذه اللحظة التاريخية، أعبر عن خالص التقدير لجهد الفريق الذى قاده أخى الشيخ عبدالله بن زايد بكل نجاح وضمن رؤية متكاملة لأهداف الدبلوماسية الإماراتية فى مجلس الأمن الدولى، كلنا يقين بقدرة فريقنا الدبلوماسى المتفانى على تحقيق ما نطمح إليه من أهداف تعزز الاستقرار والسلام".