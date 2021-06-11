بلينكن يبحث مع نظيره الصينى ملف منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أنتونى بلينكن، وزير الخارجية، شدد على ضرورة التعاون والشفافية فى التحقيقات المتعلقة بمنشأ كورونا، فى مكالمة مع نظيره الصينى يانج جيتشى، اليوم الجمعة.





وأوضحت الوزارة أن الدبلوماسيين ناقشا سياسة كوريا الشمالية، والأوضاع فى إيران وميانمار، فضلا عن الأزمة المناخية العالمية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وأعرب بلينكن عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن "تدهور المعايير الديمقراطية" فى هونج كونج، و"الإبادة الجماعية" لمسلمى الإيجور فى إقليم شينجيانج، كما دعا الصين إلى وقف حملة الضغط على تايوان والإفراج عن المواطنين الأمريكيين والكنديين "المحتجزين ظلما".

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