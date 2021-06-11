استئناف المفاوضات النووية مع إيران فى فيينا غدا السبت

جدة - نرمين السيد - تستأنف الدول المعنية بمباحثات الاتفاق النووى الإيرانى، فى العاصمة النمساوية فيينا غدا السبت المفاوضات الجارية بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووى المبرم مع إيران عام 2015 فى مسعى لاستئناف الصفقة.





وكتب مساعد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى الذى يترأس وفد طهران التفاوضى فى المفاوضات، عبر قناته فى تطبيق "تيليجرام" اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن "تواصل الأطراف مشاوراتها بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى وضمان التنفيذ الكامل والفعال للصفقة". بدوره، أشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف (وهو يترأس وفد موسكو فى المحادثات) عبر حسابه فى "تويتر" اليوم إلى أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أى الاسم الرسمى للاتفاق النووى) سيمثل بداية الجولة السادسة من التفاوض على استئناف الصفقة النووية.

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