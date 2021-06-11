نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية كأس العالم 2022 والمنتخبات المشاركة في كأس العالم في المقال التالي
موعد بداية كأس العالم 2022 اعتاد عشاق رياضة كرة القدم على مسابقات رياضة كرة القدم التي تقام كل أربعة سنوات فيما يسمى بكأس العالم، حيث كان عام 1930 هو المرة الأولى التي تقام فيها مسابقة كأس العالم، وهي مقسمة إلى 8 مجموعات يشارك فيها 32 منتخب وطني، حيث يتنافس الجميع للحصول على لقب البطولة لمدة شهر كامل، وتقام المباراة على أرض البلد المستضيفة، وتتأهل المنتخبات للبطولة عقب التصفيات، وفي عام 2022 ستقام النسخة 22 من بطولة كأس العالم في دولة قطر كأول بطولة كأس تقام في العالم العربي.
موعد بداية كأس العالم 2022
يبدأ كأس العالم لعام 2022 نهاية العام القادم، حيث يقام للمرة الأولى في فصل الشتاء، وقد قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإعلان عن الجدول الزمني لكأس العالم 2022 رسمياً، وتكون المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر على أرض استاد البيت، الذي يتسع لما يقرب من 60 ألف مشجع، أما المباراة النهائية ستكون يوم 18 ديسمبر في استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع، وقد أعلن الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الاستعداد الكامل لاستقبال كأس العالم 2022 قبل عام ونصف من الموعد المحدد، وقد وعد المشاركين والمشجعين بأن يكون مونديال قطر في نفس مستوى مونديال روسيا أو أعلى.
المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022
سوف نتعرض لكم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 يشارك في تصفيات كأس العالم للعام القادم 211 منتخب من قارات العالم الستة، وهم كالاتي سوف نتوضحها لكم من خلال السطور القادمة :
- الاتحاد الأوروبي 13 مقعد.
- الاتحاد الآسيوي 4 مقاعد ونصف.
- اتحاد أمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف.
- الاتحاد الأفريقي 5 مقاعد.
- اتحاد أمريكا الشمالية 3 مقاعد ونصف.
- اتحاد أوقيانوسيا نصف مقعد.
- ومن الجدير بالذكر أن تنتهي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في نوفمبر 2021.
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