شروط الحصول على قرض نفاذ للعمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

قرض نفاذ للعمل الحر، هو قرض يحصل عليه المواطن بعد أن تتفق معه الشروط وتقديم المستندات والأوراق المعلن عنها، ويحصل على التمويل في أقل وقت ليقوم بفتح مشروع خاص به، أو شراء سيارة للعمل بالنقل التشاركي، كل هذا من خلال قرض نفاذ إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، والذي يعرف سابقا ببنك التسليف والادخار، فهو يقوم بتوفير المبلغ التمويلي للموظفين الذين يقل راتبهم الشهري عن 12,500 ريال أو العاطلين عن العمل أو الذين ليس لديهم حساب في أي من البنوك الحكومية السعودية، فيوفر لك البنك الكثير من المميزات الضرورية لك ويتيح لك امتلاك عملك الخاص.

من خلال المنصة للعمل الحر يمكن أن تحصل على عدة مميزات، والتي تتلخص في بطاقات وخصومات مجانية، فتح حساب بنكي خاص بنشاطك والذي من خلاله تمتلك حساب شخصي، التسويق لمن يحمل البطاقة عن طريقها، كل هذا توفيرا لك لإيجاد فرصة عمل للسعوديين والسعوديات، رابط طلب قرض نفاذ للعمل الحر، وهذا العمل مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحد من البطالة وزيادة فرص العمل للعاطلين، كما أنه يتيح لك خاصية زيادة الدخل الشهري والارتقاء بالمستوى المعيشي، التمويل النقدي يصل إلى 60 ألف ريال، والتمويل العيني يصل إلى 150 ألف ريال.

في بداية الأمر الدخول على رابط منصة العمل الحر .

. قم بإنشاء حساب برقم جوالك.

من خلال أبشر قوم بتوثيق رقم الجوال.

طلب وثيقة العمل الحر.

الحصول على وثيقة العمل الحر سريعا.

كما ذكرنا أن تمويل نفاذ يساهم في تحفيز ودعم الأسر الفقيرة وتشجعيهم على العمل وزيادة الأرباح الشهرية، كما أنه يخدم العاطلين عن العمل وإيجاد فرصة وظيفة لهم، والغير مخدومين من النظام المالي بإيجاد حساب بنكي خاص بهم وبنشاطهم، احصل على قرض للنساء بقسط 300 ريال بدون فوائد وبدون رسوم، وللموظفين أصحاب الراتب الشهري الضعيف، وهناك بعض من الشروط التي يجب توافرها والمستندات حتى تحصل على تمويل العمل الحر بإجراءات سريعة.