شحن شدات ببجي الموسم 19 بدون كذب أحصل على الأف الشدات بطريقة شرعية

شحن شدات ببجي ، بعد تعرض الكثير من اللاعبين للنصب من قبل مواقع شحن شدات ببجي مجانا ، قاموا بالبحث عن طرق أخري شرعية لشحن شدات الموسم 19 لكي لا يتعرضوا للسرقة مره أخري، ولهذا السبب سوف نعرض لكم أفضل وأضمن طرق شحن شدات التي يستخدمها اللاعبون المحترفون في لعبة ببجي ، هذه الطرق يحتاج لها أيضا اللاعبين المبتدئين لكي يحققوا الفوز والبقاء على قيد الحياه لأطول فترة ممكنة، ولكي تحصلوا على الآف الشدات بكل سهوله كل ما يجب عليكم الآن هو قراءة هذا المقال للنهاية وإتباع خطوات شحن شدات ببجي موبايل التي سوف نذكرها في السطور القليلة القادمة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شحن شدات ببجي

يبقي الشغل الشاغل دائما عند لاعبين ببجي هو شحن شدات ببجي لكي يستطيعوا شراء الكثير من الأشياء اللازمة في اللعبة مثل الأسلحة والمعدات والملابس والذخيرة، فكل هذه الأشياء هامة جدا لتحقيق الفوز في pubg ، ولكي تحصل على كل هذه الأشياء يجب عليك الحصول أولا على pubg uc هذه هي العملة الافتراضية التي يستخدمها اللاعبين في لعبة pubg لكي يقوموا بفتح الصناديق التي يكون بداخلها الأسلحة والذخيرة ومعدات القتال والأكسسوارات، ونظرا لأهمية الحصول على الشدات هذا الأمر جعل الكثير من المواقع الإلكترونية تستغل هذا الأمر عن طريق خداع اللاعبين في الحصول على شدات ببجي مجانا ، ولكن للأسف يتعرض اللاعبين للسرقة والنصب من هذه المواقع الكاذبة المنتشرة وبكثرة على شبكة الأنترنت، ولكن رغم انتشار هذه المواقع الكاذبة يوجد أيضا طرق رسمية شرعية تعطيك ببجي شدات بكل سهوله .

شحن شدات ببجي الموسم 19

لكي تستطيع شحن شدات ببجي بكل سهوله كل ما يجب عليك هو إتباع طريقة شحن شدات ببجي الموسم 19 التي سوف نذكرها لكم الآن :

أولا يجب عليك شراء بطاقة إعادة شحن على الموقع الإلكتروني ( بطاقتي ) .

سوف تصلك رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك تحتوي على رمز تأكيد لكي تستطيع تفعيل البطاقة .

ثم قم بعمل تسجيل دخول لموقع ( pubg mobile ) الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

بعد الدخول إلى ( موقع ببجي الرسمي للشحن ) سوف تجد حقل معرف اللاعب، أكتب بداخله ( id ) الخاص بك .

) سوف تجد حقل معرف اللاعب، أكتب بداخله ( id ) الخاص بك . أكتب رمز البطاقة التي تم إرسالها لك على بريدك الإلكتروني .

سوف تظهر لك بعض الحروف والأرقام، قم بكتابتها لكي يتأكد الموقع من أنك ليس روبوت .

أنقر على ( redeem ) .

وفي النهاية سوف تحصل على شدات ببجي رخيصه بكل سهوله للموسم 19 .

الآن نكون قد أجبنا على أكثر سؤال يبحث عنه اللاعبين وهو كيف اشحن ببجي ؟ وأصبح لديكم طريقة شرعية ومجربة ومضمونة 100% تستطيعوا من خلالها شحن شدات ببجي الموسم 19 بكل سهوله وبدون كذب فقط اتبعوا الخطوات التي ذكرناها ، ننصحكم بتجربة هذه الطريقة لكي لا تتعرضوا للنصب من قبل المواقع المنتشرة على شبكة الأنترنت وتتعرضوا لسرقة بيانات الحساب الخاص بكم .