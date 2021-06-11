تردد قناة السعودية الرياضية 2021، على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والتي يحتل صدارة مجموعته المنتخب الوطني السعودي برصيد 14 نقطة، حيث ضمن المنتخب الوطني السعودي فرصة كبيرة للصعود للمونديال وذلك في التصفيات الأولية المؤهلة للبطولة، يواجه اليوم المنتخب السعودي نظيرة منتخب سنغافورة الذي ضمن الخروج المبكر من المنافسة، تقوم مجموعة قنوات السعودية الرياضية KSA sports HD بنقل التصفيات على قنواتها المختلفة، لذا يبحث الكثيرون عن الآلية التي يتم من خلالها ضبط القناة على الاقمار الصناعية.

تستطيع إستقبال كافة قنوات KSA sports HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وياه سات من خلال إتباع بعض البرمجيات البسيطة والتي هي كالتالي:

الدخول على اعدادات الرسيفر من جهاز الريموت كنترول.

الضغط على الضبط.

النقر على الزر المخصص لإضافة قناة.

كتابة التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12248.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكنكم تحديث تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي ياه سات من خلال كتابة التردد 12015 مع وضع الاستقطاب أفقي أو عمودي، ووضع الترميز 27500، أما عن معامل تصحيح الخطأ 5/9.

تتميز قنوات Kas sports بحصولها على جميع حقوق نقل مباريات المنتخب السعودي سواء كان الشباب أو المنتخب الأول في جميع الالعاب الرياضية، ولكن أبرز المباريات والبطولات التي تلقي متابعة قوية من قبل الكثيرين هي المباريات الخاصة بتصفيات المونديال قطر 2022، تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم والتي يمكنكم مشاهدتها بعد ضبط تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على جميع الأقمار الصناعية.