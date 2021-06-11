رئيسا وزراء إيطاليا وبريطانيا يؤكدان دعمهما لوقف إطلاق النار فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية عن المتحدث باسم داونينج ستريت "مقر إقامة رئيس الوزراء البريطانى" قوله إن ماريو دراجى وبوريس جونسون فى اجتماعهما اليوم الجمعة على هامش قمة مجموعة السبع، ناقشا عددا من الموضوعات ذات الأولوية المشتركة، بما فيها أهمية دعم وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا لتوفير الأساس لانتقال ديمقراطى سلمى طويل الأمد.

وذكر المتحدث أن جونسون حريص على العمل مع دراغى خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين هذا العام.