رئيس البرلمان الدولى يدين الاستيطان وممارسات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مباحثات بين رئيس البرلمان الكويتى، مرزوق على الغانم، اليوم الجمعة، بصفته ممثلا عن البرلمانات العربية مباحثات مع رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية.

وقال باشيكو إنه يدعو لجنة الشرق الأوسط فى الاتحاد البرلمانى الدولى إلى الاجتماع وتقييم الوضع فى الأراضى الفلسطينية، كما تعهد بزيارة فلسطين فى القريب العاجل لرؤية الوضع عن كثب، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

بدوره صرح الغانم فى مؤتمر صحفى مشترك مع باشيكو بأن "اجتماع اليوم يأتى بناء على توصيات الاجتماع البرلمانى العربى الطارئ الذى عقد فى الـ12 من مايو الماضى، والتى وجهت بضرورة الالتقاء برئاسة الاتحاد البرلمانى الدولى لبحث الاوضاع المأساوية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة".

وقال الغانم: "سعيد لأن الاتحاد البرلمانى الدولى دان النشاط الاستيطانى الكولونيالى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ودان القتل والاعتداء الذى استهدف الفلسطينيين، وخاصة الأطفال فى غزة".