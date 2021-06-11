محمد بن راشد: انتخاب الإمارات بمجلس الأمن جسّد ثقة العالم

وعلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه الخطوة، بالقول: "انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولى ونموذجها التنموى المتميز"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".
وأضاف فى تغريدة على حسابه فى تويتر: "كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتى بقيادة الشيخ عبد الله بن زايد.. ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة فى مجلس الأمن الدولى".
من جانبه، نشر ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة قال فيها: "انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولى للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة العالم فى السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها".
وتابع: "وانطلاقا من المبادئ والقيم التى تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".
وحصلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، على 179 صوتا من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى.
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