الاتحاد الأوروبى يخفف قيود السفر عبر الحدود خلال الصيف

وقالت البرتغال، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، إن سفراء من الدول السبع والعشرين الأعضاء وافقوا على مقترح معدل للمفوضية الأوروبية ينص على أن بمقدور من تلقوا جرعات التطعيم كاملة على مدى 14 يوما السفر بحرية من دولة عضو إلى أخرى فى الاتحاد.
أما القيود المفروضة على المسافرين الآخرين فستتوقف على مدى سيطرة الدول الوافدين منها على الجائحة.
ولم يحصل إلا ما يزيد قليلا عن ربع البالغين فى دول الاتحاد الأوروبى على جرعات التطعيم كاملة حتى الآن.
وتأتى هذه الإرشادات المعدلة فى وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبى لمنح شهادات تثبت تلقى الشخص التطعيم، أو لديه مناعة لأنه أصيب بالعدوى من قبل، أو أنه أجرى فحصا مؤخرا أثبت خلوه من المرض.
ومن المقرر تفعيل هذا النظام بحلول الأول من يوليو، وإن كانت بعض الدول ستبدأ فى منح الشهادات قبل هذا الموعد.
ويمكن أيضا للزائرين من دول أخرى القدوم إلى الاتحاد الأوروبى ما دام بإمكانهم إثبات تلقيهم التطعيم كاملا.
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