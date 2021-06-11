احصل سريعا قرض شخصي بدون كفيل للسعودي والمقيم بالمملكة اسرع تمويل ثم موافقة فورية بعد ثلاث ساعات من تقديمه، هذه احدي منتجات التمويل الشخصي لبنك ساب للسعودي والمقيم، ومن ثم تلبية أي احتياجات مالية للفرد ولأسرته، مثل التخطيط لأجازه أو شراء سيارة أو فيلا، ويقدم بنك ساب تمويلات شخصية سريعة وفورية، ومزايا جذابة، بمعدل ثانوي ثابت ومبالغ تمويلية كبيرة، تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي، جميع الجنسيات المقيمة بالمملكة السعودي والوافد، ويقدم التمويل دون الحاجة إلى تقديم أي ضمانات أو كفالات، ويقوم المتقدم بالتسديد المريح لطلب التمويل الشخصي، حيث إن مدة تسديد التمويل تختلف من قرض إلى آخر وفقا للسياسة المتبعة وشروط البنك، والبنك يتمشى مع الشريعة الإسلامية وسوف نشرح في هذا التقرير الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة عن هذا القرض.

احصل سريعا قرض شخصي بدون كفيل للسعودي والمقيم بالمملكة

هناك خصائص تميز هذا القرض الشخصي ومن اهم القروض المقدمة من بنك ساب بالمملكة:

تمويل شخصي يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. موافقة فورية من البنك علي طلب الحصول على التمويل وذلك خلال 3 ساعات فقط. في حالة توافر الشروط التي حددها البنك ثم يقوم العميل بتقديم الوثائق المطلوبة. يوفر المنتج بمبالغ مالية كبيرة حتى مليون ونصف ريال سعودي. أقساط سداد ميسرة تتناسب مع راتب المستفيد وتصل إلى ستون شهرا. بعد تسديد عشرون بالمائة من التمويل يمكن أن تحصل على تمويل أضافي. ويمكن للبنك سداد مديونية العميل لدي أي جهات اخري. تمويل شخصي فوري للسعودي والمقيم.

أن يكون عمر المتقدم لايقل عن واحد وعشرون سنة. الحد الأدنى للراتب ثلاثة الآف ريال سعودي للسعودين، ولكن المقيم خمسة الآف ريال. الحد الأدنى للخدمة في الوظيفة شهرا للسعودين ولكن ثلاثة اشهر للمقيم. التقديم للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك ساب.

تقديم الهوية الوطنية للسعودين. صورة من الإقامة للوافدين. من جهة العمل تعريف الراتب للمتقدم سواء كان سعودي أو مقيم. خطاب لتحويل الراتب إلى بنك ساب كان سعودي أو مقيم.

عمر العميل لا يقل عن ثمانية عشر عاما. بداية مبلغ التمويل مائتي ألف ريال سعودي. الحد الأعلى للتمويل نصف مليون ريال. بدون تحويل الراتب للعميل. أن تكون مدة سداد القرض من اثنا عشر شهرا إلى اربع وثمانون شهرا.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل من سابالمستندات والأوراق المطلوبة للتمويلشروط تمويل شخصي بدون تحويل الراتب