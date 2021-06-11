موعد تقديم رياض الأطفال 2021-2022 تبحث الكثير من أولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل عن موعد التقديم ورابط التقديم والشروط والمستندات المطلوبة لكي يتم التقديم في رياض الأطفال، لذا عبر سوف تتعرف على كافة المعلومات وكيفية التقديم في رياض الأطفال لكل يرغب يتابع معنا القادم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر يونيو التسجيل في المدارس الحكومية والتجريبية للتقديم في رياض الأطفال في جميع المحافظات لهذا العام، وينتهي التسجيل آخر شهر يونيو، ويتم تقديم المستندات والتسجيل إلكترونياً عبر الإنترنت على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

عمر الطفل أربع سنوات في أول شهر أكتوبر ولا يقبل آي طفل أقل من ذلك.

يجب أن يكون عمر الطفل في المدارس الرسمية والمتميزة للغات تكون من بداية 4 سنوات من العمر حتى 5 سنوات و 11 شهر و29 يوم.

لا يتأخر أو يستثني التقديم من موعد تقديم رياض الأطفال 2021-2022

2021-2022 يتم توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة يتواجد بها أماكن شاغرة بذات الإدارة التعليمية حسب ترتيب السن.

يجب اجتياز الطفل في المقابلة الشخصية بالمدارس وفي حالة عدم الاجتياز يسقط الحق.

الالتزام بمدارس المربع السكنى عند كتابة الرغبات

توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم في مدرستين في نفس ذات الوقت.

يجب أن لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ويجب أن لا يزيد عن 9 سنوات من العمر.

يفضل أن يتحقق ولي الأمر عند كتابة أول رغبة في المربع السكني يكون وفقا لعنوان ولى أمر الطالب في بطاقة الرقم القومي .

. يجب كتابة الرغبات بطريقة صحيحة في جميع الإدارات التعليمية من حيث قرب السكن.

7 صور حديثة للطفل

تقديم أصل شهادة الميلاد مميكنة (حديثة).

صورة من بطاقة الرقم القومى للآب.

طابع صندوق مشروعات تعليمية وأيضا تقديم طابع تنمية الموارد.

طابع المهن التعليمية.

ضرورة تقديم إيصال غاز أو كهرباء أو إيصال مياه لإثبات محل السكن.

إحضار ملف أو حافظة للمستندات.

تقديم شهادة معتمدة صحية من مكاتب التأمين الصحي التابع لمحل الإقامة ويحتوى على طوابع التأمين الصحي.

عند حالة عدم وجود ولى الأمر الوالد للسفر خارج البلاد، يجب إحضار جواز السفر أو صورة من التوكيل الرسمي.

في حالة وفاة ولي الأمر يجب تقديم شهادة الوفاة أو قرار الوصاية مع صورة منها.

عند وجود انفصال بين الأم والأب يجب تقديم أوراق تثبت من حكم المحكمة بولاية التعليم.