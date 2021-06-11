خطوات الاستعلام عن كارت العمل وطريقة تجديده من خلال وزارة الموارد البشرية

الاستعلام عن كارت العمل وطريقة تجديد من خلال وزارة الموارد البشرية، يعتبر هذا العمل من أكثر الأدوات التي لها أهمية كبيرة التي تساعد العديد من الأشخاص في العمل بعدة وظائف وذلك على حسب الضوابط التي يتم تحديدها من قبل وزارة العمل لكي يتمكن من إثبات قدرة هذا العامل في هذه المهن، وبالتالي ينبغي تجديد كرت العمل وذلك وفقا للمدة المحددة عن طريق وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات تجديد كرت العمل والاستعلام عنها بشكل تفصيلي.

طريقة تجديد كرت العمل

تقوم وزارة العمل بالمملكة السعودية بتقديم العديد من الخدمات الهامة التي يهتم بها الوافدون للعمل داخل المملكة ومن أهمها أن تكون بإثبات مكتب العمل والتي تساعد هذا الشخص على الحصول على الإقامة، وبالتالي ينبغي الحصول على تجديد رخصة العمل من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهى الآن:

أولا يتم الدخول إلى موقع الإنترنت والضغط على الخدمات الخاصة ثم تحديد الدليل الكامل الخدمات

بعد ذلك يتم اختيار خدمات العمل سوف تجدها أمامك في القائمة وتقوم بالتحديد تجديد رخص العمل ثم اضغط على كلمة بدء الخدمة،

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول لهذا الموقع وذلك من خلال الاسم أو كلمة المرور واضافة البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح وتقوم بتحديد العمالة التي تم تجديدها وسداد الرسوم.

خطوات الاستعلام عن كرت العمل

تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية بكارت هذا العمل الذي يساعد الوافد من الانتقال إلى وظيفة أخرى، وذلك بفضل كفاءته في العمل وبالتالي ينبغي تجديد الكارت لتتمكن من التواجد في هذا العمل ويمكن الاستعلام عن مدة الصلاحية من خلال الخطوات المحددة وهي كالآتي: