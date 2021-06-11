أخبار اليمن : إصابة مواطن بانفجار قنبلة عنقودية شرق صنعاء

إصابة مواطن بانفجار قنبلة عنقودية شرق صنعاءأدى انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طيران العدوان السعودي إلى إصابة مواطن بجروح مختلفة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في عزلة مرهبة بمديرية نهم، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح مختلفة.

الجدير بالذكر، أن انفجار مخلفات عشرات القنابل العنقودية والصواريخ السعودية تسبب ـ ولايزال ـ في استشهاد وجرح مئات المواطنين المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء في مختلف محافظات الجمهورية.