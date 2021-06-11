ألمانيا تخطط لرفع قيود السفر بداية من 1 يوليو بشروط

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، اليوم الجمعة: "مع حلول فصل الصيف، يعود الأمل والثقة إلى ألمانيا. تتناقص الإصابة فى العديد من الأماكن، ويجرى تطعيم المزيد والمزيد من الأشخاص، وبعد أشهر طويلة من الإغلاق، يمكننا الاستمتاع بحياة طبيعية، وهذا ينطبق أيضا على السفر".

وأوضح أن ألمانيا ستلغى التوصية العامة الخاصة بحظر السفر إلى المناطق التى تعتبر خطرة، بداية من 1 يوليو، مضيفا أن السلطات ستستمر فى مراقبة الوضع الوبائى فى العالم وإصدار توصيات بخصوص الدول ذات معدل الإصابة المرتفع بشكل خاص، والدول التى يعتبر الوضع فيها خطرا.