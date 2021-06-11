بايدن يعلن عن خطط لبناء اقتصاد عالمى أكثر عدلا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى، الذى يزور المملكة المتحدة، فى تغريدة: "جاء اليوم الأول الرسمى من قمة مجموعة السبع، إننى أتطلع إلى تعزيز التزامنا بالتعددية والعمل مع حلفائنا وشركائنا لبناء اقتصاد عالمى أكثر عدلا وشمولية. دعونا نبدأ العمل"، بحسب وكالة "نوفوستى" الروسية.
وستكون قمة مجموعة السبع (G7) فى مدينة كورنوال بإنجلترا، المنعقدة فى 11 - 13 يونيو، أول لقاء وجها لوجه لقادة المجموعة منذ ما يقرب من عامين.
ويخطط القادة لمناقشة قضايا مكافحة جائحة فيروس كورونا، وانتشار اللقاحات، ومكافحة تغير المناخ، وجهود إنعاش الاقتصاد العالمى، ووفقا لرئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، فإن روسيا ستكون إحدى القضايا الرئيسية فى مناقشة العلاقات الدولية.
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