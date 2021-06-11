أفضل طرق شحن شدات ببجي 2021 وفتح الكثير من الصناديق أسرار جديدة قد تعرفها لأول مرة سواء كنت من عشاق PUBG MOBILE وتداوم اللعب، أو كنت من اللاعبون المبتدئين في لعبة ببجي، تلك أهم الألعاب الإلكترونية في العالم من حيث إقبال الملايين عليها حول العالم، وخاصة شبابنا العربي حيث تحظي اللعبة اهتمام الكثير من الشباب الصغار والكبار ايضا، فمن أهم ما قد يكون عائق أمام من يلعب ببجي هو الطريقة الصحيحة لشحن الشدات.

تعرض بعض الأشخاص في الفترة الأخيرة إلي غلق حسابهم الخاص في لعبة ببجي موبايل وذلك بسبب الانتهاكات الغير شرعية التي قام بها هؤلاء الأشخاص فمنهم من يعرف الخطأ ومنهم من لا يعرف، ألا وهو طريقة الشحن الغير شرعية التي تكون سبب واضح لغلق الحاسب الخاص بك، لهذا الأمر وجب علينا أن نوضح إليكم أن الطرق الشرعية التي لا تسبب لكم ايقاف أو تعطيل حسابك في اللعبة، لذا سنقدم لكم موقع شحن شدات ببجي أحد أهم المواقع الإلكترونية لشحن الألعاب الإلكترونية.

توفيرا للجهد والوقت تتمكن الآن من بيتك أو من أي مكان في العالم شحن لعبة ببجي موبايل من خلال سلسلة خطوات بسيطة وسهلة الاستخدام لاي مرحلة عمرية تتم كالتالي:

دخول الشخص الراغب في عملية الشحن إلي موقع midasbuy. الضغط على PUBG. إختيار الدولة التي منها يلعب هذا الشخص. تسجيل رقم الأيدي الخاصة باللاعب. إختيار فئة الشحن التي يحتاجها اللاعب. تحديد الطريقة المميزة للشحن.

بعد الإنتهاء من إجراءات الشحن يجب عليك الدخول إلي حسابك في اللعب والتأكد من وصول الشدات UC التي قمت بشحنها، حيث أن هناك كثير من الطرق ولكن ما ذكرناه سلفا هي الأيسر لكم، تتيح هذه الطريقة أن تقوم بالشحن عن طريق الموبايل، وذلك بعد أن تقوم باختيار أحد شركات الإتصالات كطريقة دفع أساسية، ومنها سيطلب منك تسجيل رقم الجوال الذي سيتم منه سحب الرصيد الخاص بالشحن.

وصلنا معكم إلي ختام توضيح أفضل طرق شحن شدات ببجي 2021 وفتح الكثير من الصناديق أسرار جديدة