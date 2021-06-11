الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة بأكثر من طريقة في المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من المقيمين والوافدين في المملكة عن خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية لكافة الوافدين والمقيمين على أراضيها من اجل تيسير كافة أمورهم، حيث يمكن لأي مقيم معرفة اسم الكفيل بكل سهولة ويوجد اكتر من طريقة للاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة وسنوضح لكم بالتفصيل عن كيفية طرق الاستعلام من خلال شبكة الإنترنت دون الذهاب لأي مقر حكومي. اسم الكفيل برقم الإقامة عبر وزارة العمل قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم اضغط على منصة الخدمات الإلكترونية للأفراد.

بعد ذلك اختر استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة.

ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثم ادخل الرمز المرئي كما أمامك.

بعد ذلك انقر على كلمة”بحث”.

وأخيرا ستظهر لك كافة المعلومات من اسم الكفيل وجميع البيانات الخاصة بمؤسسة العمل. اسم الكفيل برقم الإقامة عبر وزارة الخارجية قم بالدخول إلى الموقع الالكترونى الرسمي لوزارة الخارجية.

انقر على (خدمات التأشيرات والجوازات).

ثم اختار بوابة المواطنون والمقيمون.

يعد ذلك انقر على زر “مقيم”.

ثم انقر على زيارة عائلية.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وأخيرا سوف تظهر لك صفحة تحتوى على كافة المعلومات من اسم الكفيل ورقم هويته. اسم الكفيل برقم الإقامة عبر أبشر قم بالدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.

ثم انقر على زر المواطنون والمقيمون.

اضغط على كلمة “مقيم”.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك قائمة جديدة فاختار منها طلب زيارة عائلية.

ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة منك.

وفى النهاية تظهر أمامك صفحة بها كافة المعلومات من اسم الكفيل ورقم هويته. شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يجب أن يكون صاحب العمل في الخانة الحمراء بالبرنامج الخاص بالنطافات.

يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في حالة عدم الدفع الأجر الشهرى لمدة تسعين يوما.

أما في حالة عدم تحديث الإقامة الخاصة لمدة ثلاثين يوم على الأكثر من وقت الانتهاء فيجوز نقل الكفالة بدون موافقة كفيل. اسم الكفيل برقم الإقامة عبر وزارة العملاسم الكفيل برقم الإقامة عبر وزارة الخارجيةاسم الكفيل برقم الإقامة عبر أبشرشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الوسوم

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من المقيمين والوافدين في المملكة عن خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية لكافة الوافدين والمقيمين على أراضيها من اجل تيسير كافة أمورهم، حيث يمكن لأي مقيم معرفة اسم الكفيل بكل سهولة ويوجد اكتر من طريقة للاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة وسنوضح لكم بالتفصيل عن كيفية طرق الاستعلام من خلال شبكة الإنترنت دون الذهاب لأي مقر حكومي. اسم الكفيل برقم الإقامة عبر وزارة العمل قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم اضغط على منصة الخدمات الإلكترونية للأفراد.

بعد ذلك اختر استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة.

ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثم ادخل الرمز المرئي كما أمامك.

بعد ذلك انقر على كلمة”بحث”.

وأخيرا ستظهر لك كافة المعلومات من اسم الكفيل وجميع البيانات الخاصة بمؤسسة العمل. اسم الكفيل برقم الإقامة عبر وزارة الخارجية قم بالدخول إلى الموقع الالكترونى الرسمي لوزارة الخارجية.

انقر على (خدمات التأشيرات والجوازات).

ثم اختار بوابة المواطنون والمقيمون.

يعد ذلك انقر على زر “مقيم”.

ثم انقر على زيارة عائلية.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وأخيرا سوف تظهر لك صفحة تحتوى على كافة المعلومات من اسم الكفيل ورقم هويته. اسم الكفيل برقم الإقامة عبر أبشر قم بالدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.

ثم انقر على زر المواطنون والمقيمون.

اضغط على كلمة “مقيم”.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك قائمة جديدة فاختار منها طلب زيارة عائلية.

ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة منك.

وفى النهاية تظهر أمامك صفحة بها كافة المعلومات من اسم الكفيل ورقم هويته. شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يجب أن يكون صاحب العمل في الخانة الحمراء بالبرنامج الخاص بالنطافات.

يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في حالة عدم الدفع الأجر الشهرى لمدة تسعين يوما.

أما في حالة عدم تحديث الإقامة الخاصة لمدة ثلاثين يوم على الأكثر من وقت الانتهاء فيجوز نقل الكفالة بدون موافقة كفيل. اسم الكفيل برقم الإقامة عبر وزارة العملاسم الكفيل برقم الإقامة عبر وزارة الخارجيةاسم الكفيل برقم الإقامة عبر أبشرشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

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