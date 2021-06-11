احدث عروض الهواتف من جرير وهدايا مجانيه وخصومات مثيره

احدث عروض الهواتف من اهم العروض التي أطلقتها مكتبه جرير والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث شملت العروض باقة من اهم واحدث الهواتف الحديثة التي تم إصدارها بالمملكة، كما أعلنت لمكتبه حديثا علي صفحتها عن شاومي ردمي نوت 10 5 جي الجديد ومعرفه سعره ومواصفاته مكتبه جرير كما تم الإعلان عن خصم 50% علي تليفزيونات هاير من عروض الإجازة من مكتبه جرير، والآن سوف نقوم بشرح جميع العروض علي الهواتف وتوضيح الخصومات والهدايا بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.عروض احدث الهواتف من جرير
أعلنت مكتبه جرير علي صفحتها عن مجموعه هواتف حديثا تم إصدارها هذه الأيام والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:
- سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 512 جيجا بسعر 3689 ريال بدلا من 5499 ريال.
- سامسونج جالكسي 20 بسعة 256 جيجا بسعر 2519 ريال بدلا من 3999 ريال.
- سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة 256 جيجا 4g بسعر 2367 ريال بدلا من 3829 ريال.
- شاومي ردمي نوت 10 بسعة 128 جيجا باللون الفضي و الأزرق و الأسود بسعر 799 ريال وهديه مجانيه بقيمه 100 ريال.
- شاومي أم أي 11 لايت بسعة 128 جيجا باللون الأزرق و الروز بسعر 1159 ريال.
- شاومي بوكو أف 3 بسعة 256 جيجا باللون الفضي و الأسود بسعر 1649 ريال.
- فيفو اكس 60 بسعة 256 جيجا باللون الأسود و الأزرق بسعر 2699 ريال.
- أيفون 11 برو بسعة 256 جيجا باللون الأخضر بسعر 3686 ريال بدلا من 5479 ريال.
كما تم الإعلان أيضا علي الصفحة علي افضل الهواتف والتي شملتها العروض وهي كالاتي:
- فيفو اكس 60 برو بسعة 256 جيجا باللون الأسود و الأزرق بسعر 2999 ريال.
- فيفو وأي 72 بسعة 128 جيجا باللون الدريم غلو بسعر 1299 ريال.
- شاومي بوكو اكس 3 برو بسعة 256 جيجا باللون الأسود والبرونزي والأزرق بسعر 1159 ريال.
- شاومي نوت 10 أس بسعة 128 جيجا باللون الفضي و الأزرق بسعر 899 ريال.
- سامسونج إيه 52 بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأزرق بسعر 1249 ريال.
- تي سي أل أس أي بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأخضر بسعر 699 ريال.
- لينوفو نوت k13 بسعة 128 جيجا باللون الأزرق والنبتي بسعر 729 ريال.
- أيفون 12 برو بسعة 256 جيجا باللون الفضي والأسود بسعر 4899 ريال بدلا من 5199 ريال.
الوسوم
احدث عروض الهواتف من اهم العروض التي أطلقتها مكتبه جرير والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث شملت العروض باقة من اهم واحدث الهواتف الحديثة التي تم إصدارها بالمملكة، كما أعلنت لمكتبه حديثا علي صفحتها عن شاومي ردمي نوت 10 5 جي الجديد ومعرفه سعره ومواصفاته مكتبه جرير كما تم الإعلان عن خصم 50% علي تليفزيونات هاير من عروض الإجازة من مكتبه جرير، والآن سوف نقوم بشرح جميع العروض علي الهواتف وتوضيح الخصومات والهدايا بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.عروض احدث الهواتف من جرير
أعلنت مكتبه جرير علي صفحتها عن مجموعه هواتف حديثا تم إصدارها هذه الأيام والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:
- سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 512 جيجا بسعر 3689 ريال بدلا من 5499 ريال.
- سامسونج جالكسي 20 بسعة 256 جيجا بسعر 2519 ريال بدلا من 3999 ريال.
- سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة 256 جيجا 4g بسعر 2367 ريال بدلا من 3829 ريال.
- شاومي ردمي نوت 10 بسعة 128 جيجا باللون الفضي و الأزرق و الأسود بسعر 799 ريال وهديه مجانيه بقيمه 100 ريال.
- شاومي أم أي 11 لايت بسعة 128 جيجا باللون الأزرق و الروز بسعر 1159 ريال.
- شاومي بوكو أف 3 بسعة 256 جيجا باللون الفضي و الأسود بسعر 1649 ريال.
- فيفو اكس 60 بسعة 256 جيجا باللون الأسود و الأزرق بسعر 2699 ريال.
- أيفون 11 برو بسعة 256 جيجا باللون الأخضر بسعر 3686 ريال بدلا من 5479 ريال.
كما تم الإعلان أيضا علي الصفحة علي افضل الهواتف والتي شملتها العروض وهي كالاتي:
- فيفو اكس 60 برو بسعة 256 جيجا باللون الأسود و الأزرق بسعر 2999 ريال.
- فيفو وأي 72 بسعة 128 جيجا باللون الدريم غلو بسعر 1299 ريال.
- شاومي بوكو اكس 3 برو بسعة 256 جيجا باللون الأسود والبرونزي والأزرق بسعر 1159 ريال.
- شاومي نوت 10 أس بسعة 128 جيجا باللون الفضي و الأزرق بسعر 899 ريال.
- سامسونج إيه 52 بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأزرق بسعر 1249 ريال.
- تي سي أل أس أي بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأخضر بسعر 699 ريال.
- لينوفو نوت k13 بسعة 128 جيجا باللون الأزرق والنبتي بسعر 729 ريال.
- أيفون 12 برو بسعة 256 جيجا باللون الفضي والأسود بسعر 4899 ريال بدلا من 5199 ريال.
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