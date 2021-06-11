عروض ميتسوبيشي 2021 من العيسائي بمناسبه الصيف وأسعار مثيره

عروض ميتسوبيشي 2021 من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة والتي أعلنت عنها شركه العيسائي عبر صفحتها الخاصة والشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما تسال الكثير والذي تم الإعلان عنها عده عروض حديثه تم إطلاقها حديثا بالمملكة مثل عروض تويوتا 2021 في يونيو بالمملكة من عبد اللطيف جميل للسيارات عروض فورد الناغي علي سيارات فورد 2021 في يونيو أيضا كما تم الإعلان عن سهوله وكيفيه الحصول علي سياره ضمن العروض.

عروض ميتسوبيشي 2021 من العيسائي

أعلنت شركه العيسائي عن العروض وعن السيارات التي شملهم العروض والذين يعتبرن من اهم واحدث السيارات التي تم إطلاقها بالمملكة حديثا وموديل 2021 والذين يتسمن بالراحة والرفاهية عند السعوديين والذين حازو علي إعجاب الكثير في استخدامهم فكل ما علي المواطن سوي اختيار السيارة المناسبة له والتي تقترب من سياره أحلامه واختيار السعر المناسب له أيضا. كما أعلنت شركه العيسائي أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 9 يونيو 2021 وتنتهي في 30 يونيو 2021 وتم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض عن طريق الذهاب إلي احد فروع العيسائي الموجودة بالمملكة أو إذا كنت تستخدم الجوال بالاتصال علي الرقم 8002440060 والاستفسار اكثر علي العروض.

عروض السيارات من العيسائي

شملت العروض اهم سيارتين من سيارات ميتسوبيشي 2021 وهما ميتسوبيشي اتراج 2021 آل آل و ميتسوبيشي اكسبا ندر 2021 اتش آل كما أعلنت الشركة عن مواصفات وعروض السيارتين وهي كالاتي.

ميتسوبيشي اتراج 2021 آل آل

سياره اتراج 2021 الجديدة كليا من نوع السيارات السيدان وتتميز بدفع كلي وبحجم محرك 1.2 لتر بمعدل استهلاك البنزين 23.4 كيلو متر ويحتوي المحرك علي 3 أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 78 حصان وناقل حركه أوتوماتيكي. كما تم الإعلان عن سعر السيارة وهو 38550 ريال.

ميتسوبيشي اكسبا ندر 2021 اتش آل

ميتسوبيشي اكسبا ندر 2021 الجديدة تتميز بانها سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع عجلات أمامي وتتميز بحجم محرك 1.5 لتر وبمعدل استهلاك للوقود 15.7 لتر لكل كيلو متر ويحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد قوه بحجم 103 حصان وناقل الحركة أوتوماتيكي 4 سرعات بالإضافة إلي التكنولوجيا الحديثا الموجودة بالسيارة، كما تم الإعلان عن سعر السيارة وهو 69999 ريال.