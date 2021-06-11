لبنان: العراق يضاعف دعمه النفطي إلى مليون طن سنويا

دوت الخليج :- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، أن الحكومة العراقية قررت مضاعفة دعمها النفطي للبنان إلى مليون طن سنويا، ارتفاعا من 500 الف طن أقرت سابقا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية أن دياب "تبلغ رسميا قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت بغداد قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا".

ووفقا للبيان، فقد هاتف دياب نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، "شاكرا للحكومة والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها".

وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت بغداد على دعم نفطي لبيروت بمقدار 500 ألف طن سنويا، وقررت، الثلاثاء، مضاعفة الكمية إلى مليون طن.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا منذ أواخر عام 2019، حيث يعاني من وضع معيشي صعب، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية.

وتغص محطات البنزين في مختلف المناطق اللبنانية يوميا بالسيارات، حيث ينتظر الناس لساعات كي يحصلوا على مادتي البنزين والمازوت.

وفي وقت سابق اليوم، حذر، فادي أبو شقرا، ممثل موزعي الوقود في لبنان، من أن محطات الوقود ستضطر لإغلاق أبوابها خلال أيام، بسبب نفاذ مخزونها من المحروقات.

المصدر : الاناضول