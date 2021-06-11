الشيوخ الأمريكى: نظام إيران أصبح أكثر عدوانية منذ بداية عهد بايدن

جدة - نرمين السيد - وعبرت اللجنة عن قلقها العميق من عودة الرئيس الأمريكى للاتفاق النووى، مشيرة إلى أن خطة العمل المشتركة لا تتصدى بشكل كافٍ لتهديدات طهران النووية.
كما أكدت أن إيران هى الراعى الأول للإرهاب فى العالم، وقالت "نظام طهران أصبح أكثر عدوانية منذ بداية عهد بايدن".
وقالت إن "العقوبات الأمريكية انتهكت كثيرا منذ بداية عهد بايدن"، مطالبة الرئيس الأمريكى بمعالجة التهديدات الإيرانية ومسار طهران النووى.
وأشارت اللجنة إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يرفع عقوبات عن إيران، حينما وقع الاتفاق النووى.
ورفعت الولايات المتّحدة التى تُجرى منذ شهرين محادثات غير مباشرة لإنقاذ الاتّفاق النووى الإيرانى، عقوبات فرضت سابقاً على ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين سابقين وشركتَين، كان يُنظر إليهم على أنهم متورطون فى شراء أو حيازة وبيع أو نقل وتسويق مواد بتروكيماوية إيرانية.
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