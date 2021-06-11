نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر فضاء اولياء

نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر الفضاء أولياء الأمور تمكنت الجزائر من النجاح من الانتهاء من الامتحانات بأمان عندما قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحمي كل من التلاميذ والمعلمين خلال الامتحانات لتمنع إصابتهم بفيروس كورونا، كما انتهت وزارة التربية في الجزائر من رصد الدرجات، وبدأت النتائج تظهر في كافة المراحل.

خدمات ومميزات موقع فضائح أولياء التلاميذ 2021

هناك الكثير من المزايا التي يتمتع بها هذا الموقع، ويقدمها إلى أولياء الأمور وأهمها:

ولي الأمر يستطيع أن يتابع النتائج الخاصة بابنه، والمستوى الدراسي له، ومدى تفاعل الطالب مع المعلمين من خلال هذا الموقع.

يقدم الموقع إلى التلاميذ جميع المحتويات التعليمية بسهولة كبيرة.

يستطيع الموقع أن يقيس مستوى الطلاب، ويتابع مع أولياء الأمور هذا المستوى.

يحصل ولي الأمر من خلال هذا الموقع على التقارير الشهرية عن التلاميذ حتى يكون ولي الأمر على علم بجميع التطورات، والقدرات التي يمتلكها ابنه خلال العملية التعليمية.

يمكن الطلاب وأولياء الأمور من أن يتعرفوا على النتائج دون أن يتعرضوا إلى الاختلاط أو يذهبوا إلى أماكن مقر المدارس.

يتبع أولياء الأمور مجموعة من الخطوات حتى يتمكنوا من الاستعلام عن النتائج بالسهولة الكبيرة، ومن أهم هذه الخطوات:

يدخل ولي الأمر على موقع وزارة التعليم بالجزائر.

يكتب كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة به.

توجد أيقونة تسجيل دخول يتم الضغط عليها.

ينقر على أيقونة كشف النقاط.

في هذه الخطوة يطلب من ولي الأمر أن يحدد الفصل الدراسي الذي يريد أن يتعرف على النتيجة لابنه.

ثم يضغط على هذا الفصل.

قم بالضغط على إظهار النتيجة.

وبهذا يتمكن ولي الأمر من التعرف على درجات كافة المواد في الفصل الدراسي لابنه.

تحدثنا في هذا المقال عن نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر الفضاء أولياء الأمور، وتناولنا جميع التفاصيل عن هذا الموضوع مثل التعرف بموقع فضاء أولياء الأمور، وذكر الخدمات والمزايا التي يقدمها هذا الموقع إلى التلاميذ وأولياء الأمور، والتعرف على الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج بسهولة، ونتمنى أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم.