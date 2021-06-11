خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي للمعلمين من خلال نظام نور الإلكتروني 1442 تعمل وزارة التعليم بالمملكة السعودية على تقديم أفضل الخدمات الهامة للمعلمين عبر الإنترنت من خلال نظام نور التعليمي الذي سهل على الجميع الكثير من الوقت والمجهود خاصة خدمة النقل الخارجي التي تساعد الكثير على إدخال الرغبات، وبالتالي تساهم في حركة النقل بدءا من شهر ذي الحجة القادم.

حيث أكدت الوزارة أنه ينبغي على الجميع إدخال رغبات النقل الخارجي أو الداخلي وذلك قبل أن ينتهي الموعد الذي تم تحديده لاستقبال الطلبات وأكدت أنها لن تستقبل أي طلبات جديدة بعد انتهاء هذا الموعد وذلك من خلال نظام نور التعليمي لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة إدخال الرغبات النقل الخارجي من خلال نظام نور.

نظام نور التعليمي

بعد أن قامت وزارة التعليم بالمملكة بإطلاق منصة نور التعليمية التي وفي الطوفي فيها العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها الطالب والمعلم وجميع الموظفين المتواجدين في وزارة التعليم وتشمل أيضا مديري المدارس حيث يمكن لأي شخص منهم إنشاء حساب والاستفادة من الخدمات الموجودة على هذا النظام وبالتالي يساعد على التواصل بين المعلم والطالب أو المعلم ولي الأم ويمكن معرفة مستوى وموعد الحضور والغياب والدرجات الخاصة به والإجازات والكثير من الخدمات الأخرى.

طريقة إدخال رغبات النقل الخارجي

قامت وزارة التعليم بالتأكيد أنه في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور التعليم وأضافت اسم المستخدم ثم يبدأ بكتابة كلمة المرور وبعد ذلك يضيف هو رمز التحقق والضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الضغط على خدمات شؤون المعلمين واختيار كلمة رغبات النقل الخارجي بعد ذلك يتم الموافقة على صحة البيانات بعد مراجعتها ثم اضافة رغبات المعلمين ويتم مراجعتها جيدا ثم اضغط على كلمة تأكيد الطلب، ولكن ينبغي أولا أن يتواجد هذا الشخص حساب على نظام نون لكي يتمكن من تقديم طلب النقل والدخول على الحساب الخاص بالمعلم الموجود على نظام نور التعليمي.