تردد قناة الجزائرية الثالثة 2021 على نايل سات و أسترا Algerie 3 HD بدون تشفير

تردد قناة الجزائرية الثالثة 3 الجديد 2021 على نايل سات وبقية الأقمار الصناعية، يتزايد البحث الآن عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس الودية التي تقام في تونس على ملعب حمادي العقربي “رادس” وهو في مباراة ديربي شمال أفريقي، وننقل لكم عبر موقعنا ثقفني التردد الحديث لقناة الجزائرية الثالثة 3 على نايل سات وبقية الأقمار الصناعية، ليتمكن محبين كرة القدم من متابعة المباراة بجودة HD والاستمتاع ببث المباراة بجودة عالية.

قناة الجزائرية الرياضية الثالثة

قناة الجزائرية الثالثة قناة فضائية تبث من دولة الجزائر وهي تابعة للتلفزيون العمومي الجزائري، تم إطلاقها في عام 2001، تبث الكثير من البرامج المتنوعة بين” الإخباري، الاقتصادي، الرياضي، الثقافي”، تمكنت القناة من جذب أكبر شريحة في العالم لمشاهدتها لما تقدمه من برامج هادفة ومؤثرة، وتتميز برامجها بالحيادية المطلقة ودون تزييف للحقائق فهي تنقل الصورة كما هي دون مبالغة.

تعرض برامجها على مدار اليوم 24 ساعة دون انقطاع وبجودة عالية جدا تضمن صفاء ونقاوة الصوت والصورة، وتعمل على تحديث ترددها دائما لتغطية أكبر منطقة جغرافية.

القمر الصناعي : نايل سات 11679 الاستقطاب: (H) الترميز والتصحيح : 27500 – 5/6

القمر الصناعي : نايل سات 11679الاستقطاب : (H) الترميز والتصحيح: 27500 – 3/4 الجودة : HD

القمر الصناعي : هوت بيرد التردد : 11623 الاستقطاب: (V) الترميز والتصحيح : 27500 – 3/4 الجودة: SD

القمر الصناعي : أسترا التردد : 11597الاستقطاب: (V) الترميز والتصحيح : 27500 – 5/6 الجودة: SD

الدخول الى قائمة الإعدادات menu

الدخول على التثبيت اليدوي أو Manual installation،

أختر القمر المناسب وابدأ بكتابة جميع البيانات السابقة لتردد قناة الجزائرية الثالثة

الضغط على موافق OK،

يبدأ البحث عن قناة الجزائرية الثالثة.

تردد قناة الجزائرية الثالثة 2021خطوات ضبط تردد قناة الجزائرية الثالثة

وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الجزائر الثالثة للاستمتاع باهم البرامج والبطولات الرياضية على جميع الأقمار الصناعية.