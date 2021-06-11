رابط التسجيل في جامعة أم القرى 1442 ببرامج البكالوريوس والدبلومات

تعد جامعة أم القرى 1442 إحدى الجامعات السعودية الحكومية العريقة التي يعود تأسيسها لعام 1950 في مكة المكرمة، وكان يطلق عليها في بداية الإنشاء كلية الشريعة “نواة جامعة أم القرى” لتصبح من أوائل الجامعات التعليمية في السعودية، وتضم جامعة أم القرى العديد من الكليات في مختلف التخصصات، ويتقدم إليها سنويًا آلاف الطلبة والطالبات؛ وذلك للحصول على الشهادات العلمية المختلفة من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وقد تم الإعلان عن مواعيد التسجيل في جامعة أم القرى للعام الجامعي 1443.

رابط التسجيل في جامعة أم القرى 1442

أعلنت جامعة أم القرى 1442 متمثلة في عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب القبول والتسجيل في جامعة أم القرى للعام الجامعي 1443؛ وذلك للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع، وتستقبل طلبات الطلاب الراغبين في التسجيل في جامعة أم القرى عبر بوابة القبول الموحد uquweb.uqu.edu.sa.

بدأ التسجيل في جامعة أم القرى اليوم الأول من شهر ذي القعدة، ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر، ولمدة 27 يوم.

تبدأ اختبارات القبول والمقابلات الشخصية في الأول وحتى الرابع عشر من شهر ذي الحجة القادم.

تظهر نتائج القبول المبدئي في 22 من شهر ذي الحجة.

تبدأ تقديمات البرامج التأهيلية والدبلومات المدفوعة بدأ من السابع وحتى الثالث عشر من شهر محرم 1443.

مواعيد التسجيل في جامعة أم القرىخطوات التسجيل في مجتمع أم القرى

أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور خالد الثقفي أن آلية القبول والتسجيل في جامعة أم القرى تمر بخمسة مراحل، كالتالي:

الانتقال إلى جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد. القيام بتسجيل البيانات الشخصية، وفتح الملف الشخصي. العمل على تسجيل الرغبات “تحديد التخصصات المرغوبة”. القيام بتقديم الطلبات، وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية. تأكيد طلب التسجيل في جامعة أم القرى.

وقد أكد الدكتور خالد على أهمية تسجيل نتائج اختبار القدرات العامة اختبار التحصيلي، وأكد على أن المفاضلة بين المتقدمين ستكون وفقًا للنسب الموزونة، واستيفاء شروط القبول في جامعة أم القرى كما هي في دليل الجامعة.

في النهاية نكون قدمنا رابط ومواعيد التسجيل في جامعة أم القرى 1442 لبرامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1443.