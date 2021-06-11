أخبار اليمن : 17 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدة

دوت الخليج -

17 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب وصعدة. 17 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب وصعدة. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ11 غارة مديرية صرواح، وغارتين مديرية مدغل بمأرب، خلفت أضراراً بمنازل المواطنين ومزارعهم. وأشار المصدر الى ان الطيران المعادي شن 4 غارات على منطقة الفرع بكتاف صعدة، وإصيب مواطن بجروح جراء قصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف الأحياء السكنية بمديرية شدا الحدودية.



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