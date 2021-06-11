سى إن بى سى: هجمات إلكترونية تطال ماكدونالدز فى كوريا الجنوبية وتايوان

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن الاختراق كشف بعض معلومات العملاء والموظفين.
واستعانت الشركة بمستشارين خارجيين للتحقيق فى نشاط غير مصرح به على نظام أمان داخلى، حيث اكتشف المحققون خرق البيانات فى أسواق معينة.
ويعد الاختراق هو الأحدث فى سلسلة من الهجمات التى يشنها مجرمو الإنترنت على الشركات العالمية.
وجاء الحادث فى أعقاب عمليتى اختراق، استهدفتا شركتى "كولونيال" لخطوط النفط على الساحل الشرقى الأمريكى، و"سكريبس هيلث" فى سان دييغو بكاليفورنيا، مما أثار قلقا من قدرة مخططات الابتزاز هذه على إعاقة الاقتصاد وتعطيل حياة الناس اليومية.
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