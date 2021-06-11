الرئيس الانتقالى يعلن تشكيل حكومة جديدة فى مالى

جدة - نرمين السيد - سمى الرئيس الانتقالى الجديد فى مالى الكولونيل أسيمى جويتا، اليوم الجمعة، أعضاء حكومة جديدة لا يزال العسكريون يحتفظون فيها بالحقائب الرئيسية، مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة على كوليبالى للتلفزيون العام.





ونص المرسوم الرئاسى على أن يتولى أحد منفذى انقلاب أغسطس 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع. ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو من جانب الرئيس الانتقالى السابق باه نداو أحد الأسباب التى أدت إلى الانقلاب الثانى الذى نفذه غويتا خلال تسعة أشهر. واحتفظ إسماهيل واغيه الذى شارك بدوره فى انقلاب أغسطس بحقيبة المصالحة الوطنية. ومن أعضاء الحكومة الجديدة فى مالى العضو البارز فى حركة 5 يونيو تجمع القوى الوطنية (ائتلاف يضم معارضين ورجال دين وناشطين فى المجتمع المدنى) إبراهيم ايكاسا مايجا الذى تولى حقيبة إعادة تأسيس الدولة. كما وصف رئيس الوزراء شوجيل كوكالا مايجا حكومته بأنها "منفتحة" و"جامعة". ومايجا العضو فى اللجنة الاستراتيجية لحركة 5 يونيو تجمع القوى الوطنية هو أيضا عضو فى المكتب السياسى لحزب المعارض البارز السابق سومايلا سيسيه الذى توفى فى ديسمبر. وعاد عبدالله ديوب الذى شارك فى حكومة الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذى أطاحه العسكريون فى 18 أغسطس، وزيرا للخارجية. ويتألف الفريق الحكومى الجديد من 28 عضوا هم 25 وزيرا وثلاثة وزراء مفوضين. يشار إلى أن الجيش كان ألقى القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضى وضغط عليهما كى يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسى عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكرى آخر فى أغسطس الماضى بإدارة سابقة. وأُعلن الكولونيل أسيمى غويتا، نائب الرئيس السابق الذى قاد انقلاب أغسطس وتمرد الأسبوع الماضى، رئيسا يوم الجمعة.

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