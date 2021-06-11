عروض تمويل السيارات بنك الراجحي التمويل التأجيري والشروط المطلوبة

عروض تمويل السيارات بنك الراجحي هي من أحدث برامج التمويل التي بقدمها البنك لعملائه في السعودية، وقام بنشر شروط الحصول على تمويل السيارة على حسابته بموقع تويتر، وعلى الموقع الرسمي، تحت عنوان حملة يقدمها خلال شهر يونيو والذي وصفه البنك بشهر التمويل الثالث خلال عام 2021، وقد تضمن الكثير من المزايا منها توافق العرض مع قواعد الشريعة الإسلامية، وعدم الحاجة إلى سداد دفعة مقدمة من ثمن السيارة، لأن بنك الراجحي سيقوم بشراء السيارة لعميل وسداد قيمتها لأحد التجار المعتمدين لديه.

تمويل السيارة الجديدة بنك الراجحي

برامج التمويل الذي يقدمها بنك الراجحي كثيرة ومتنوعة، منها التمويل الشخصي، وهناك التمويل العقاري، وها نحن نتحدث عن تمويل السيارة الجديدة، وكيفية شراء سيارة لعملاء بنك الراجحي بدون مقدم، وبأقل نسبة ربح خلال شهر يونيو لتمويل السيارات، وهذا البرنامج يتميز بعدة مميزات يستفيد بها عميل البنك من المواطنين والمقيمين.

التمويل متاح بدفعة أولي 0 %.

تمويل بدون رسوم إدارية.

المدة 60 شهر

قسط شهري منخفض.

معدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 4.76%.

تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني.

تقديم بطاقات مجانية مدي الحياة

عروض تمويل بأسعار متميزة للسيارات.

إمكانية أمتلاك السيارة وتسجيلها أو بيعها.

الحصول على خصم قدره 10 % عن التامين على السيارة من خدمة الراجحي موبيل.

عروض تمويل السيارات الراجحي

بقدم مصرف الراجحي خلال شهر يونيو 2021 برامج تمويل متنوعه، منها عروض تمويل شراء السيارات الجديدة، وفق نظام التمويل التأجيري، كما يوجد عروض سداد المديونية، والثالث هو عرض التمويل ألشخصي، والتمويل العقاري، ومن خلال موقع تمويل السيارات بنك الراجحي توجد التفاصيل كاملة.

عرض التمويل التأجيري بنك الراجحي

البرنامج يقدم تأجير السيارة بنظام تحويل الراتب، أو بدون تحويل الراتب، والعرض ساري حتى 4-7-2021 أو نفاذ الكمية، وتطبق الشروط والأحكام المصرفية للبنك، والتي وحول كيفية التقديم على تكل العروض فهي من خلال الطرق الرسمية.

التقديم على طلب تمويل السيارات من خلال رقم الهاتف 8001241222.

التقديم عبر موقع بنك الراجحي من خلال حساب العميل.

زيارة أقرب فرع لبنك الراجحي.

كما يمكن استخدام حسابة التمويل لحساب قيمة المبلغ والقسط الشهري المراد سداده.