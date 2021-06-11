شروط دعم جود الإسكان وطريقة التسجيل

شروط دعم جود الإسكان يجب أن يتعرف عليها الراغبين في الاشتراك في العطاء السكني والذي تسعي المملكة إلى تطبيقه بالاشتراك مع الأفراد والمنظمات لضمان وصول الدعم لمستحقه وتوفير سكن جيد لمستحقي الدعم، ومن خلال منصة جود الإلكترونية يمكن التسجيل في جود الإسكان بكل سهولة، وعلى الراغبين في الحصول على الدعم التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار المستحق عليهم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط دعم جود الإسكان.

شروط دعم جود الإسكان

قامت مؤسسة الإسكان التنموي بوضع شروط دعم جود الإسكان والتي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين في الاشتراك في برامج جود الإسكان والحصول على الدعم وتتلخص هذه الشروط في:

أن يكون الشخص من ضعيفي القدرة المالية ويتم تحديد مدى ضعف القدرة المالية وفق بعض الأبعاد التي وضعتها المنصة ومن خلال الدرجات التي يحصل عليها الشخص من خلال هذه الأبعاد يتم وضع مقياس لقدرته المالية حيث أن لكل منهم وزن معين يتم منح الدرجة على أساسه ويتم منح الدعم للأفراد أصحاب القدرة المالية 60% أو أقل.

أن يقوم المستحق بالتسجيل في منصة جود الإسكان.

أن يكون المتقدم للتسجل مسجلًا بالضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم مشتركًا بإحدى الجمعيات التابعة لمنصة جود الإسكان.

ألا يكون لدي المتقدم للاستفادة من الدعم أي سكن دائم باسمه على أن يقدم ما يثبت ذلك.

طريقة التسجيل في جود الإسكان

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب على الراغب في الاستفادة من دعم جود الإسكان أن يتبعها وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي: