الاستعلام عن ساند برقم الهوية وشروط الأهلية

الاستعلام عن ساند برقم الهوية من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من خلال السعوديين الذين تم إيقاف عملهم داخل القطاع الخاص وفقدوا مصدر رزقهم، ويتعين على هؤلاء الأفراد معرفة حقوقي في ساند من خلال رقم استعلامات ساند ويعتبر ساند من الخدمات الحكومية الهامة التي يتم تقديمها للسعوديين لتحفيزهم على العمل بالقطاع الخاص ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الاستعلام عن ساند برقم الهوية.

الاستعلام عن ساند برقم الهوية

قامت الحكومة السعودية توفير إمكانية الاستعلام عن ساند برقم الهوية من العمال والموظفين الراغبين في معرفة مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم من عدمه وتتلخص طريقة الاستعلام في الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

التوجه إلى أيقونة التحقق السريع ومن ثم الضغط عليها، ويتم بعدها مباشرة اختيار كلمة ساند.

يطلب بعدها الموقع من المستعلم رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

بعد كتابة رقم الهوية يتم كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة ومن ثم الضغط على كلمة استعلام.

تظهر أمام المستعلم كافة التفاصيل بما فيها مدى استحقاقه للدعم من ساند من عدمه.

وينبغي على المستعلم بعد ذلك في حالة استحقاقه للدعم التوجه إلى الخطوة التالية وهي التسجيل في ساند للاستفادة من الدعم ولكن أولًا من الضروري معرفة شروط أهلية ساند وهذا ما سوف نذكره فيما يلي:

شروط أهلية ساند التعطل عن العمل 1442

تم وضع بعض الشروط الهامة التي يجب أن يستوفيها المواطن للحصول على الدعم من ساند وهي كالتالي فقط: