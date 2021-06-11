رابط تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية 1442؛ حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية التسجيل في حساب المواطن؛ وذلك من أجل الاستفادة بالدعم المالي الشهري؛ حيث توجه الدولة الدعم الحكومي للأسر الأكثر احتياجًا، التي تأثرت حالتها المادية نتيجة التحسينات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، ولعل الهدف الأساسي من دعم حساب المواطن هو توفير حياة كريمة لهذه الأسر، فضلًا عن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لذلك حددت الدولة شروط معينة من أجل التسجيل في حساب المواطن، سنتعرف عليها فيما يلي.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية 1442

يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في حساب المواطن عن رابط تسجيل جديد حساب المواطن؛ وذلك من أجل التسجيل في البرنامج، والاستفادة من الدعم الشهري المخصص للمستفيدين، ويمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية ca.gov.sa.

أما عن تسجيل جديد في حساب المواطن، فقد أعلن برنامج حساب المواطن على حسابه الشخصي أن التسجيل في حساب المواطن غير متاح حاليًا، وأنه لا يوجد موعد محدد لفتح التسجيل في حساب المواطن، وسوف يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في البرنامج.

التسجيل في حِساب المواطن

يستطيع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في حساب المواطن دخول حساب المواطن من خلال التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. النقر على أيقونة تسجيل جديد حساب المواطن. القيام بكتابة البيانات الشخصية من الاسم ورقم الجوال وبيانات الدخل الشهري إلى آخره. القيام بكتابة بيانات التابعين إن وجدوا. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. القيام بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة. النقر على خيار تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستطيع المواطنين التسجيل في حساب المواطن، أهمها:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون المواطن من حاملي بطاقات التنقل.

استثنى برنامج حساب المواطن ابن وابنة المواطنة وزوج أو زوجة المواطن السعودي.

ألا يتخطى الراتب الشهري الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن.

في النهاية نكون قدمنا لكم طريقة تسجيل مستخدم جديد في حساب المواطن، بالإضافة إلى شروط التسجيل في حساب المواطن، فضلًا عن رابط تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية 1442.