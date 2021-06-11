استعلام دعم مربي المواشي وشروط الحصول عليه

استعلام دعم مربي المواشي تعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي قامت بتوفيرها وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال رقم دعم المواشي المجاني يمكن للمزارعين الاستفادة من استعلام عن دعم المواشي بالإضافة إلى توفير إمكانية استعلام عن دعم مربي المواشي بسجل المدني ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام دعم مربي المواشي.

استعلام دعم مربي المواشي

استعلام دعم مربي المواشي يتم البحث عنها من قبل المزارعين لمعرفة مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم المقدم من الوزارة من عدمه، وكذلك يمكن من خلال الاستعلام للأفراد المستحقين فعليًا للدعم معرفة موعد صرف إعانة مربي الماشية.

يتم التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، لتظهر القائمة المنسدلة ومنها يتم الضغط على كلمة استعلام.

تفتح بعد ذلك صفحة أخرى يتم اختيار كلمة الاستعلام عن دعم مربي المواشي.

يطلب الموقع من المستعلم بعض المعلومات يجب إدخالها بطريقة دقيقة، ومن ثم يتم الضغط على كلمة استعلام.

يظهر أمام المستعلم كافة المعلومات المتعلقة بأحقيته في الدعم من عدمه، وفي حالة أحقية المستعلم في الدعم يظهر أمامه ميعاد الصرف المحدد له.

طريقة استعلام دعم مربي المواشيشروط منح الدعم لمربي المواشي

يمكن الحصول على الدعم من خلال برنامج دعم المواشي في حالة توافر بعض الشروط الهامة لضمان وصول الدعم لمستحقة وتتلخص هذه الشروط فيما يلي: