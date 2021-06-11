حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة

دوت الخليج :- تجاوزت حصيلة عدد جرعات اللقاح الواقي من فيروس كورونا المعطاة في الأردن عتبة 2.5 مليون جرعة، وفق بيانات وزارة الصحة الخميس.
ووصل مجموع عدد الجرعات في الأردن إلى 2.515014 جرعة، موزعة على 1.898289 مليون جرعة أولى، فيما تلقى 616725 شخصا جرعتي اللقاح.
وأُعطيت الخميس، 27397 جرعة جديدة من اللقاح، مقابل 29583 جرعة الأربعاء، و86201 جرعة في يوم الثلاثاء، وفق بيانات وزارة الصحة.
وبلغ عدد المسجلين في المنصة حتى الخميس، 2.823984 مليون مسجل، بزيادة قدرها 20458 مسجلا جديدا في يوم واحد.
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