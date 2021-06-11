عقدة البدايات تعاند تركيا وتمنح إيطاليا فوزا تاريخيا

تلقى المنتخب التركي خسارة أمام إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد في افتتاحية بطولة كأس الأمم الأوروبية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما ويلز وسويسرا.

سجل ثلاثية ايطاليا ديميرال مدافع تركيا بالخطأ في مرماه، وإيموبيلي الهدف الثاني، قبل أن يختتم انسيني أهداف المباراة بإحراز الهدف الثالث.

ولم يسبق لتركيا الفوز أمام إيطاليا في أي مباراة رسمية، حيث تعد مواجهة اليوم هي ال11 في تاريخ مواجهاتهما، حقق الآزوري الفوز الثامن اليوم فيما حسم التعادل 3 مواجهات سابقة.

ونجحت ايطاليا في تحقيق أكبر فوز في تاريخ افتتاحيات اليورو، كما حققت الفوز الأكبر في تاريخ الآزوري باليورو، فلم يسبق لإيطاليا الفوز بأكثر من هدفين.

واستمرت عقدة البدايات لتركيا في الظهور الخامس ببطولة اليورو، لم يحقق الفوز في أي مباراة افتتاحية له بالبطولة.

أول ظهور لتركيا كان عام 1996 في انجلترا وتلقت خسارة أمام كرواتيا بهدف نظيف، قبل أن تودع البطولة من الدور الأول.

الظهور الثاني للأتراك كان في بطولة 2000، وألحق وقتها المنتخب الإيطالي الخسارة لتركيا بهدفين لهدف.

ورغم الهزيمة الافتتاحية لتركيا نجح المنتخب في تجاوز دور المجموعات قبل الخروج على يد البرتغال في ربع النهائي بهدفين.

غاب المنتخب التركي عن الظهور في بطولة 2004، قبل العودة للظهور في بطولة 2008 والخسارة من البرتغال بهدفين نظيفين في المباراة الأولى.

ونجحت تركيا في بطولة ٢٠٠٨ تحقيق أفضل ظهور بالوصول لقبل النهائي قبل الخسارة أمام ألمانيا .

وجاء الظهور الرابع والأخير لتركيا قبل النسخة الحالية، في بطولة 2016، وتلقى الأتراك خسارة في الافتتاح بهدف نظيف أمام كرواتيا، وودع المنتخب التركي البطولة وقتها من الدور الأول.