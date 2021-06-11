فيديو- حسام زكى: نسبة تمثيل المرأة فى أمانة الجامعة العربية وصلت لـ 50%

جدة - نرمين السيد - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية، إن الجامعة، لديها نسب مرتفعة من توظيف المرأة، موضحا أن المرأة تشغل حاليا ما يقارب 50% من عدد موظفى الجامعة.





حوار: د. هند جاد وأضاف زكى فى حوار لـ "دوت الخليج"، أن نسبة تمثيل المرأة فى أمانة الجامعة العربية، مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن الجامعة العربية تختار دائما الكفاءات وفقا للخبرة، بغض النظر عن النوع.

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