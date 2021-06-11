فيديو-السفير حسام زكى: لابد من الإسراع فى تشكيل الحكومة بلبنان لوقف التدهور

جدة - نرمين السيد - حوار: د. هند جاد

وأضاف السفير حسام زكى، خلال حواره مع "دوت الخليج"، أن التدهور فى لبنان يمكن توقيفه إذا تم تشكيل حكومة "تكنوقراط" ذات مصداقية تجيد الملفات لإجراء الإصلاحات المطلوبة حتى يتجاوز الشعب اللبنانى المرحلة الصعبة، ووقف التدهور الذى يعيشه، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضحيات كثيرة وعمل، ولا يمكن لهذه الإصلاحات أن تبدأ دون مصداقية، متمنيا لـ لبنان كل الخير.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تواكب الأحداث فى لبنان منذ الستينات، ويهمها استقراره وازدهاره، مشيرا إلى أن دولة لبنان تمثل نموذجًا جيدًا للتعايش بين مختلف الأديان والطوائف، مطالبا السياسيين اللبنانيين التوصل إلى مخارج مناسبة للوضع الحالى، لأن استمراه دون حل، يهدد لبنان، ويساهم فى مزيد من الاضطراب الاقتصادى والأمنى.

وفي سياق آخر تحدث زكى، عن دور المرأة فى الجامعة العربية، مؤكدا أن نسبة المرأة فى الجامعة العربية وصلت إلى 50% داخل الأمانة، ووصفها بالـ "المُرضية والصحية".