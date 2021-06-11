جدة - نرمين السيد - التقت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، الرئيس جو بايدن، لأول مرة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، إلى جانب زعماء مجموعة السبع الصناعية، فى أول مناسبة عامة للعائلة المالكة البريطانية منذ رحيل الأمير فيليب.





وحضر مراسم الاستقبال، عدد من أعضاء العائلة المالكة البريطانية، فى مقدمتهم ولى العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وحفيد الملكة، وليام وزوجته كيت، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز". ويعد هذا الاجتماع، أول مناسبة عامة لأفراد العائلة منذ جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة، فى أبريل الماضى. والتقت الملكة إليزابيث خلال حفل الاستقبال، بالرئيس الأمريكى جو بايدن، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة، ليصبح الرئيس الأمريكى رقم 13 الذى تلتقى به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل 69 عاما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملكة إليزابيث تلتقى بايدن لأول مرة منذ تنصيبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.