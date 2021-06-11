جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أضاف الرئيس التونسى "لن أترك الدولة تسقط وأعرف من يفتعل الأزمات ويحرك الشارع للبقاء فى الحكم". وأكد سعيد على أن الحصانة وفرها القانون لضمان الاستقلال بالوظيفة وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار. وتابع "هناك جهات حاولت توظيف الدستور خدمة لمصالحها.. هناك جهات تعمل وراء الستار وتغير مواقفها بناء على مصالحها". وشدد الرئيس التونسى "فى الدستور ما يمكننى من اتخاذ قرارات حاسمة.. سأعمل على تطبيق بنود الدستور حرفيا".

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