متى يطبق نظام الخصخصة الجديد في السعودية ؟

متى يطبق نظام الخصخصة؟ هذا السؤال التي يتم البحث عنه كثيراً من قبل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الحكومة السعودية باتخاذ قرار ينص على خصخصة بعض القطاعات الحكومية. وذلك وفقا لتحقيق أهداف القطاعات الخاصة، ولمساعدة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي بنسبة أكثر من الفترة الحالية. وجاء هذا القرار الهام وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030. وفي السطور التالية نقدم لكم موعد تطبيق نظام الخصخصة الجديد بشكل رسمي.

نظام الخصخصة السعودي

نظام الخصخصة الجديد، هو نظام قانوني ينص على ملكية عدد معين من القطاعات الخاصة بالدولة والحكومة إلى القطاع الخاص، ويعد ذلك بمثابة خدمة من القطاع الحكومي إلى القطاعات الخاصة. حيث يتم تقسيم إدارة القطاع الحكومي بين القطاعين بشكل كلي أو جزئي، وفقاً لمصلحة المواطنين، ويكون ذلك بالتوقيع على عقود بين كلا من القطاعين. وتحتوي العقود على الشروط المطلوبة والأحكام.

ووفقاً لتصريحات وزير المالية السعودية فإن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعات المستهدفه للتخصيص.

متى يطبق نظام الخصخصة بالسعودية

تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء السعودي بعد موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز في يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مارس الماضي 2021. على نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية، حتى يتم تعزيز عمل النظام الخاص. ويهدف نظام الخصخصة إلى جذب الاستثمارات الخارجية والمساهمة في تشجيع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في المملكة. كذلك رفع جودة خدمات القطاعات الخاصة. ولكن لهذا النظام بعض الأضرار في حالة عدم تطبيق النظام بالشكل الصحيح المطلوب، مثل احتكار القطاعات العامة. إضافة إلى الاعتماد على القطاعات الخاصة أكثر من القطاعات الحكومية.

والجدير بالذكر أن الوزارات التي سيتم تطبيق نظام الخصخصة عليها 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، هي وزارة الإسكان وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة النقل والمواصلات، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة المالية وتشمل المنظومة المالية، وزارة الطاقة، قطاع النقل العام، وزارة الرياضة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الحج والعمرة، وزارة الإعلام.